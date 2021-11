Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości prawie 90 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 140 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

DEEMO -Reborn-

Normalna cena: 10,99 zł. Pobierz z Google Play

DEEMO -Reborn- to remake gry muzyczno-rytmicznej. Można myśleć o niej jak o bardziej ezoterycznej wersji „Guitar Hero”.

Freeze! 2 - Brothers

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Freeze! 2 - Brothers to druga część nagradzanej, niezależnej gry Freeze! z 2013 roku. To doskonała łamigłówka fizyczna, zawierająca 100 poziomów do rozwiązania, żadnych zakupów i żadnych reklam. Bohater Freeze! został porwany przez złych obcych, ale jego młodszy brat rusza mu na ratunek w rakiecie, którą sam zbudował.

Legend of the Moon

Normalna cena: 3,97 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Legend of the Moon to dość staromodna gra, łącząca platformówkę z RPG, wymagająca eksplorowania podziemi i rozwijania postaci. Jej sterowanie jest nieco toporne, ale przynajmniej nie ma reklam, mikropłatności i bezsensownego grindowania, w przeciwieństwie do licznych współczesnych tytułów.

Magnetic Balls HD

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Magnetic Balls HD to wciągająca gra logiczno-zręcznościowa. Gra wykorzystuje znaną mechanikę łączenia kulek o tym samym kolorze. Jeśli będzie ich dostatecznie dużo – wybuchną. Celem jest usunięcie z planszy wszystkich, ale trzeba przy tym zadbać o jak najwięcej punktów. W grze można korzystać z akcelerometru i grać w trzech trybach.

Alice Trapped in Wonderland

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplice Trapped in Wonderland to fantastyczna przygoda, ubrana w grę przygodową typu Point & Click. W grze znajdują się sprytne i momentami zabawne łamigłówki. Gracz wciela się w Alicję Liddel, która po wielu latach wraca do Krainy Czarów w ważnej sprawie. Tylko że tym razem Biały Królik wysłał jej list, a sny zwykle listów nie wysyłają… Grafika zdążyła się już nieco zestarzeć, ale udźwiękowienie i projekty poziomów stoją na wysokim poziomie, co powinno zrekompensować niedoskonałości obrazu. W końcu w tym gatunku najważniejszy jest pomysł.

Sudoku Challenge Offline

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sudoku Challenge Offline to ponad 5 tysięcy plansz sudoku, zamknięte w aplikacji mającej zaledwie 1 MB i niewymagającej do działania dostępu do internetu. Wypełniać je można na trzy sposoby: z menu kontekstowego, klawiatury Androida lub z podręcznej klawiatury numerycznej w aplikacji. Gra automatycznie zapisuje postęp, więc można w każdej chwili odłożyć telefon i wrócić do rozwiązywania sudoku później. Są tu tez podpowiedzi, ocena sprawności, a w razie potężnych problemów można po prostu podejrzeć rozwiązanie planszy.

Highway Game

Normalna cena: 9,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Highway Game to ciekawe podejście do zręcznościowych wyścigów, tylko że tu trasa jest całkowicie prosta. Trzeba za to zbierać monety, paliwo i unikać zderzeń. Co ważne, auto ciągle przyspiesza i nie da się zwolnić. Gra jest niewielka i można z niej korzystać offline.

Hollow Earth

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Hollow Earth to hardkorowa gra zręcznościowa, czerpiąca z tradycji kosmicznych strzelanek. Można w niej przejść interesującą historię albo grać czysto zręcznościowo w trybie nieskończonym. Jest też tryb walki z bossami, w którym nie ma żadnych „normalnych” przeciwników, a jedynie jeden boss za drugim.

Skalar Pro

Normalna cena; 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Skalar Pro to elastyczny, zaawansowany kalkulator naukowy z wygodną klawiaturą dotykową. Pozwala na definiowanie własnych argumentów, własnych funkcji, zmiennych losowych oraz zapamiętywanie zmiennych używanych we wcześniejszych obliczeniach. Ponadto są tu interaktywne wykresy różnego typu i wiele innych przydatnych funkcji. Wisienką na torcie jest możliwość pisania skryptów, ułatwiających powtarzalne zadania.

Shot on Watermark on Photo - Like Shot On OnePlus

Normalna cena: 5,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Shot on Watermark on Photo pozwala nałożyć na zdjęcie znak wodny, informujący o tym, jakim modelem telefonu zostało ono zrobione. Przy czym wcale nie trzeba podawać tu prawdziwych informacji. W aplikacji można ustawić pozycję znaku wodnego i wybrać jego rozmiar, korzystając z licznych szablonów. Ponadto można stworzyć własną kompozycję, a także przygotować własne logo na podstawie przezroczystego pliku PNG z pamięci telefonu. Aplikacja ma też możliwość zmniejszania zdjęć.

Minerals Guide + Identifier

Normalna cena: 4,49 zł. Pobierz za darmo z Google Play

MInerals Guide + Identifier to aplikacja pomagająca zidentyfikować minerały. Jest tu leksykon 1400 znanych minerałów z opisami, a także sprytna wyszukiwarka. Można oczywiście szukać po nazwie, ale można też podać kolory i twardość. Aplikacja jest prosta i bardzo ładna, nie zawiera reklam.

