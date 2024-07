Masz konto w PKO BP? Kolejna nowość w aplikacji

Do tej pory ubezpieczenia na życie dla klientów PKO BP były możliwe do zakupienia wyłącznie w stacjonarnych oddziałach banków. Ale teraz przyszło nowe.

PKO BP wyszedł w stronę klientów i umożliwił im zakup nowego ubezpieczenia na życie bez wychodzenia z domu. Teraz jest to możliwe za pomocą aplikacji mobilnej IKO. Warto zajrzeć do aplikacji i przekonać się na własnej skórze, co oferuje polisa. Zakup ubezpieczenia to nie wszystko - użytkownicy aplikacji mogą tam także sprawdzić szczegóły posiadanych polis i harmonogram płatności składek.

Ubezpieczenie trafiło w kwietniu do sprzedaży w oddziałach PKO BP, a z czasem miało trafić również do serwisu iPKO oraz aplikacji IKO, co właśnie się stało. Chociaż aplikacje bankowe nie są obecnie podstawowymi miejscami na zakup polis na życie, to z pewnością wielu naszych klientów zdecyduje się na zakup ubezpieczenia online.

- powiedział dla cashless.pl Tomasz Mańko, wiceprezes PKO Ubezpieczenia.

Aby zakupić ubezpieczenie, wystarczy wejść do aplikacji mobilnej IKO, nastepnie odnaleźć Moje produkty - Ubezpieczenia - Życie i zdrowie.

To całkiem rozsądny ruch ze strony banku. Kiedy wprowadza się nowy produkt, dobrze jest wyjść z ofertą we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji.

