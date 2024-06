PKO BP z nową usługą. Klienci skorzystają w aplikacji

No i stało się. W aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym PKO BP kupimy od teraz bilety na wymarzony seans do sieci kin Helios. Wakacje można oficjalnie zaczynać!

Więcej kultury dla klientów PKO BP

PKO BP dba o swoich klientów, nie tylko w kwestiach zarządzania pieniędzmi, ale także mając na uwadze ich dostęp do kultury. Od teraz a aplikacji mobilnej IKO oraz systemie iPKO będziemy mogli nabyć specjalne kupony na seanse w sieci kin Helios na terenie całej Polski.

Do kina za 21 złotych, bezpłatnie wymieniaj kody

Pojedynczy kupon kosztuje 21 złotych i możemy go wymienić na jeden bilet na standardowy seans w wybranym przez siebie kinie Helios. Wymiany kodu na bilet można także dokonać na stronie internetowej kina, ale wówczas musimy zapłacić dodatkowo opłatę 1,5 złotych. W kasie kina, na miejscu wymiana kodu jest całkowicie bezpłatna.

Za usługę dystrybucji kodów odpowiada spółka zależna od banku - PKO Finat. To ona była odpowiedzialna za wymianę kuponów na bilety do Multikina. PKO BP mocno stawia na kulturę. W serwisach banku znajdziemy takie usługi, jak dostęp do platformy streamingowej Canal+, bilety komunikacyjne i parkingowe, a nawet usługi telemedyczne.

Helios ma już na koncie współpracę z innym bankiem. W aplikacji Millenium można uzyskać nie tylko bilet, ale także konkretną wejściówkę na wybrany seans.

