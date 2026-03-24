Polacy robią to na potęgę. Już ponad 5 mln

Już ponad 5 mln Polaków zdecydowało się skorzystać z usługi Twój e-PIT. W ten sposób złożyli rozliczenia roczne.
Ministerstwo Finansów pochwaliło się wynikami usługi Twój e-PIT. Już teraz robią wrażenie, chociaż wciąż zostało jeszcze trochę czasu na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego.
Z usługi Twój e-PIT skorzystało w tym momencie już ponad 5 mln Polaków. W większości złożyli deklaracje PIT-37, ale nie brakuje też innych dokumentów. Liczby prezentują się następująco:
- 4 mln 364 tys. deklaracji PIT-37,
- 245 tys. deklaracji PIT-28,
- 230,8 tys. deklaracji PIT-38,
- 137 tys. deklaracji PIT-36,
- 7,5 tys. deklaracji PIT 36L,
- 10 tys. oświadczeń PIT-OP,
- 4,4 tys. deklaracji PIT-DZ.
Twój e-PIT to najprostszy i najwygodniejszy sposób na rozliczenie podatku. Nasza usługa cieszy się dużą popularnością i zaufaniem podatników, o czym świadczy już ponad 5 mln deklaracji, złożonych w tym roku za pomocą Twój e-PIT. Nasza usługa jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym, możemy z niej wygodnie skorzystać również w aplikacji mobilnej e-US.
Warto pamiętać, że Polacy mają do 30 kwietnia czas, aby złożyć roczną deklarację podatkową. Mogą w tym celu skorzystać z tych wystawionych automatycznie, właśnie w usłudze e-PIT. Wystarczy tylko je zatwierdzić.