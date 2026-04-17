PKO BP szykuje klientom rodeo. Przy bankomacie odejdziesz z kwitkiem

PKO Bank Polski zaplanował przerwę w dostępie do niektórych usług. W tym przypadku klienci nie wypłacą pieniędzy z bankomatu.

DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 09:21
Największy bank w Polsce - PKO BP - szykuje utrudnienia swoim klientom. Te spowodowane są planowanymi pracami technicznymi. Chociaż te odbędą się w nocy, to warto wcześniej się na to przygotować.

PKO BP a wypłata z bankomatu

Najbliższa przerwa techniczna w PKO Banku Polskim została zaplanowana na 20 kwietnia. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 00:30 i potrwają do 04:00. W tym czasie mogą pojawić się problemy z wypłatami gotówki z bankomatu, wpłatami za pomocą wpłatomatów oraz doładowaniem telefonu za pomocą urządzeń.

Nocne prace to dobra informacja, bo większość osób w tym czasie śpi, więc nawet nie zauważą, że coś się działo. Co innego z osobami, które w tych godzinach będą np. w trasie. W takim wypadku warto wcześniej na wszelki wypadek wypłacić pieniądze. Jeśli nagle pojawi się potrzeba posiadania gotówki, to w bankomacie PKO BP możemy mieć problemy z wypłatą.

PKO Bank Polski przeprasza za utrudnienia.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne