PKO Bank Polski podwaja limit. Teraz kupisz więcej

PKO Bank Polski wprowadził ważną zmianę do usługi PKO Płacę później. Teraz można w ten sposób otrzymać kwotę do 2 tysięcy złotych, czyli dwa razy więcej niż wcześniej. Do tej pory 226 tys. klientów banku zrobiło z pomocą usługi zakupy na łączną kwotę 494 mln zł.

PKO Płacę później to usługa, dzięki której można zrobić zakupy online lub sklepie stacjonarnym, który obsługuje BLIKA lub Płacę z iPKO, płacąc za to dopiero po 30 dniach. Spłata może być automatyczna, a każda z nich powiększa dostępne saldo. To do tej pory wynosiło 1000 zł. Od teraz jednak maksymalna kwota zakupu za pomocą PKO Płacę później to wzrosła do 2 tysięcy złotych. Przyznany limit zależy oczywiście od zdolności kredytowej danego klienta.

Nowi klienci otrzymają limit podczas aktywacji usługi. Mogą oni aktywować PKO Płacę później w serwisie internetowym lub w aplikacji mobilnej. W takim przypadku wszystkie pola z danymi wypełniane są automatycznie, a klient powinien tylko zaakceptować niezbędne zgody, złożyć wniosek i potwierdzić aktywację. Można to też zrobić podczas rozmowy z konsultantem na infolinii lub w dowolnym oddziale banku.

Klienci, którzy używają już PKO Płacę później, najwygodniej mogą zawnioskować o podwyższenie limitu w aplikacji IKO: Moje produkty > PKO Płacę później > menu po prawej stronie (3 kropki) > Zwiększ limit do wykorzystania, lub w serwisie iPKO: Moje produkty > PKO Płacę później > menu po prawej stronie (3 kropki) > Zwiększ limit do wykorzystania. Wniosek o nowy limit PKO Płacę później można także złożyć na infolinii oraz w oddziale banku.

Trochę statystyk

Usługa PKO Płacę później została uruchomiona półtora roku temu. Do tej pory aktywowało ją 226 tys. osób. Łączna kwota przyznanych im limitów to 184 mln złotych, a średni aktywny limit to obecnie 816 złotych na osobę. Od początku działania usługi klienci zrobili za jej pomocą 3,6 mln transakcji na kwotę 494 mln złotych. 60% transakcji z PKO Płacę później to płatności w internecie, a średni koszyk zakupów to 138 złotych.

Rozwiązanie jest dostępne we wszystkich sklepach akceptujących BLIKA (internetowych i stacjonarnych) oraz w sklepach internetowych przy wyborze metody płatności Płacę z iPKO (pay-by-link). Klient ma 30 dni na spłatę – może to zrobić samodzielnie lub poczekać na automatyczne rozliczenie. Transakcja niespłacona po 30 dniach, staje się tak zwanym zadłużeniem przeterminowanym – od tego momentu klient nie może korzystać z PKO Płacę później, ale gdy spłata zostanie dokonana, usługa znów zacznie automatycznie działać. Od zadłużenia przeterminowanego bank nalicza i pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w aplikacji i serwisie internetowym klient może sprawdzić: kwotę do wykorzystania i do spłaty w ramach przyznanego limitu, listę transakcji spłaconych i do spłaty oraz datę najbliższej spłaty, może też pobrać potwierdzenie transakcji, gdy jej kwota się zaksięguje. Więcej informacji o usłudze PKO Płacę później można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP