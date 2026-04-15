Zondacrypto pożyczyła komuś 75 mln euro, należące do klientów?

Partner Kancelarii Prawnej Skarbiec Robert Nogacki podzielił się analizą raportów rocznych BB Trade Estonia, do której należy giełda kryptowalut Zondacrypto. Z dokumentów wynika, że 75 mln euro, których brakowało na rachunkach klientów, firma prawdopodobnie komuś pożyczyła. Według regulaminu miała do tego prawo.

Zondacrypto pożyczyła pieniądze?

Uwagę zwraca raport za 2024 rok, a przede wszystkim udzielona pożyczka na kwotę 75 mln euro, które zapadalność sięgała ubiegłego roku. Zdaniem Roberta Nogackiego giełda kryptowalut mogła te pieniądze komuś pożyczyć i w związku z tym ma problem z bieżącymi wypłatami środków zgromadzonych przez klientów.

W tym samym dokumencie stwierdzono, że firma ma prawo do korzystania ze środków na rachunkach klientów i z niej skorzystała. Taki zapis miał się znaleźć w umowach. Natomiast w regulaminie ze stycznia 2026 roku znajduje się zapis, według którego giełda nie wykorzystuje środków klientów do inwestowania, pożyczania i czerpania żadnych korzyści ekonomicznych.