Bank ING: załóż firmę z księgowością za 0 zł do końca 2021 roku

Wraz z nowym rokiem ING Bank Śląski przygotował dla firm specjalną ofertę. Dla tych, którzy założą firmę w aplikacji Moje ING, bank proponuje księgowość za 0 zł do końca 2021 roku.

Jak podaje ING, chociaż w 2020 r. liczba nowo zakładanych firm spadła o 15%, to ciągle co miesiąc 22,5 tys. Polaków decyduje się, żeby uruchomić własny biznes. Bank odnotował w minionym roku sukcesywny wzrost rejestracji firm online – z 23% w styczniu do 57% w listopadzie.

Zauważając ten trend, ING Bank Śląski przygotował specjalną ofertę dla przedsiębiorców. W nowym roku tym, którzy założą firmę w aplikacji Moje ING, bank proponuje specjalną ofertę księgowości za 0 zł do końca 2021 roku.

Bank oferuje zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej, w którym szybko można założyć firmę i konto oraz skorzystać z księgowości za jednym razem. Klient jednym wnioskiem założy firmę, konto firmowe i profil zaufany. Korzystając z tej propozycji, można zarejestrować działalność w CEiDG, urzędzie skarbowym i ZUS bez wizyty w urzędach.

System ING Księgowość jest zintegrowany z bankowością Moje ING oraz kontem firmowym. Klienci mogą korzystać w nim z usługi fakturowania, jak i uproszczonej księgowości, nawet na telefonie.

Aby założyć firmę z kontem i księgowością w ING Banku Śląskim, wystarczy aplikacja Moje ING i zwykły smartfon. Oferta skierowana jest do obecnych klientów ING, natomiast osoby, które nie korzystały jeszcze z oferty banku, muszą założyć firmę, zgłaszając się do oddziału ING. Drugim warunkiem skorzystania z promocji jest uruchomienia w aplikacji ING Księgowość modułu Księgowość (Samodzielna księgowość) lub Kadry i Płace w terminie do 28 lutego 2021 r.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: ING Bank Śląski