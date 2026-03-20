ING Bank Śląski z pilnym komunikatem. Chodzi o najbliższy weekend

ING Bank Śląski z komunikatem - chodzi o weekend

Na stronie internetowej z komunikatami o przerwach serwisowych i niedostępnościach, bank ING umieścił nowy, dotyczący nadchodzącego weekendu. Informuje w nim swoich klientów, że w tym czasie będą przeprowadzane rządowe prace serwisowe. Kiedy dokładnie będą przeprowadzane prace? Jakie utrudnienia i niedogodności zatem czekają na klientów?

Dalsza część tekstu pod wideo

Od soboty (21 marca) od godziny 22:00 do niedzieli (22 marca) do godziny 3:00 będą prowadzone prace w Węźle Krajowym. Przepraszamy za utrudnienia. informuje na swojej stronie ING Bank Śląski.

Z czym klienci banku mogą mieć w tym czasie problemy?

W czasie przeprowadzanych prac w Węźle Krajowym, klienci mogą mieć problem z założeniem i korzystaniem z Profilu Zaufanego.

Usługi rządowe, dostępne w Węźle, np. KSeF, mogą być także niedostępne.

Może wystąpić problem z podpisaniem dokumentu za pomocą podpisu zaufanego.

Węzeł Krajowy - co to takiego? Każdy kto załatwia swoje sprawy przez internet, prawdopodobnie z niego korzysta, chociaż nawet o tym nie wie. Jest dostępny i promowany pod nazwą login.gov.pl.

Jest on bramą, przez którą przechodzisz do usług publicznych online. Dzięki węzłowi krajowemu potwierdzasz swoją tożsamość lub po prostu się logujesz (m.in. bankowość elektroniczna, aplikacja mObywatel, profil zaufany). czytamy na stronie rządowej gov.pl.

Bank informuje o niedogodnościach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, oraz uprzejmie prosi, aby starać się nie korzystać z tych usług w godzinach, kiedy będą przeprowadzane prace.

