Weekend to idealny czas na przeprowadzenie prac w bankach. W najbliższy, przerwę ogłosiły już, takie banki, jak: VeloBank, PKO Bank Polski oraz Santander. Do tego grona dołączył właśnie ING Bank Śląski, który w nocy z 21 na 22 marca 2026 będzie miał przerwę z powodu rządowych prac w Węźle Krajowym.

ING Bank Śląski z pilnym komunikatem. Chodzi o najbliższy weekend

Na stronie internetowej z komunikatami o przerwach serwisowych i niedostępnościach, bank ING umieścił nowy, dotyczący nadchodzącego weekendu. Informuje w nim swoich klientów, że w tym czasie będą przeprowadzane rządowe prace serwisowe. Kiedy dokładnie będą przeprowadzane prace? Jakie utrudnienia i niedogodności zatem czekają na klientów?

Od soboty (21 marca) od godziny 22:00 do niedzieli (22 marca) do godziny 3:00 będą prowadzone prace w Węźle Krajowym. Przepraszamy za utrudnienia.

informuje na swojej stronie ING Bank Śląski. 

Z czym klienci banku mogą mieć w tym czasie problemy?

  • W czasie przeprowadzanych prac w Węźle Krajowym, klienci mogą mieć problem z założeniem i korzystaniem z Profilu Zaufanego. 
  • Usługi rządowe, dostępne w Węźle, np. KSeF, mogą być także niedostępne.
  • Może wystąpić problem z podpisaniem dokumentu za pomocą podpisu zaufanego. 

Węzeł Krajowy - co to takiego? Każdy kto załatwia swoje sprawy przez internet, prawdopodobnie z niego korzysta, chociaż nawet o tym nie wie. Jest dostępny i promowany pod nazwą login.gov.pl.

Jest on bramą, przez którą przechodzisz do usług publicznych online. Dzięki węzłowi krajowemu potwierdzasz swoją tożsamość lub po prostu się logujesz (m.in. bankowość elektroniczna, aplikacja mObywatel, profil zaufany).

czytamy na stronie rządowej gov.pl.

Bank informuje o niedogodnościach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, oraz uprzejmie prosi, aby starać się nie korzystać z tych usług w godzinach, kiedy będą przeprowadzane prace. 

ING Bank Śląski namawia do oszczędzania

Bank ING postanowił docenić aktywnych klientów i przygotował dla nich ciekawą ofertę, z której skorzystać mogą do 8 kwietnia 2026 roku. Mowa o ofertach "OKO Bonus na start", a specjalnie z myślą o  klientach zamożnych powstała osobna wersja "OKO Bonus Max". 

Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING Bank Śląski, gov.pl