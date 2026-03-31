Fiskus publikuje komunikat. Chodzi o BLIK
Na rządowej stronie podatki.gov.pl pojawił się ważny komunikat, który dotyczy płatności BLIK. Urząd Skarbowy nie tylko szykuje krótką przerwę w dostępie do usługi, ale również związane z tym zmiany.
Urząd Skarbowy poinformował, że już dzisiaj (31 marca) dojdzie do bardzo krótkiej przerwy w dostępie do płatności BLIK w e-Urzędzie Skarbowym. Ta potrwa dosłownie 35 minut (od 23:25 do 00:00). W tym czasie nie da się zapłacić w ten sposób.
Skąd taka przerwa? Jest ona związana ze zmianą sposobu wpisywania kodu BLIK przy płatnościach w e-Urzędzie Skarbowym. Do tej pory użytkownicy byli w trakcie procesu przenoszeni na zewnętrzną stronę. Z tym już koniec. Od 1 kwietnia kod BLIK będziemy wpisywać bezpośrednio na stronie eUS. Stąd chwilowa przerwa w dostępie.