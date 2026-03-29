Od 30 marca zmiana w ZUS. Tego już nie zrobisz

Niedawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wyłączeniu możliwości logowania się do serwisu eZUS za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiana ta wchodzi w życie już od jutra (30 marca). Jednak nie jest to jedyna nowość.

ZUS uprzedza

Od 30 marca nie tylko zostanie wyłączona możliwość logowania się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale również możliwość zakładania w ten sposób konta.

Po tym terminie zakładanie kont i logowanie do serwisu będzie odbywać się z wykorzystaniem pozostałych dostępnych metod. poinformował ZUS.

Jakie to są pozostałe metody? Logowanie i zakładanie konta będzie możliwe z wykorzystaniem:

loginu i hasła eZUS,

aplikacji mobilnej,

profilu zaufanego/login.gov.pl.