Od 30 marca zmiana w ZUS. Tego już nie zrobisz
ZUS poinformował o istotniej zmianie, która dotknie użytkowników platformy eZUS już 30 marca.
Niedawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wyłączeniu możliwości logowania się do serwisu eZUS za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiana ta wchodzi w życie już od jutra (30 marca). Jednak nie jest to jedyna nowość.
ZUS uprzedza
Od 30 marca nie tylko zostanie wyłączona możliwość logowania się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale również możliwość zakładania w ten sposób konta.
Po tym terminie zakładanie kont i logowanie do serwisu będzie odbywać się z wykorzystaniem pozostałych dostępnych metod.
Jakie to są pozostałe metody? Logowanie i zakładanie konta będzie możliwe z wykorzystaniem:
- loginu i hasła eZUS,
- aplikacji mobilnej,
- profilu zaufanego/login.gov.pl.
Warto też podkreślić, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie staje się całkowicie bezużyteczny w eZUS. Nadal za jego pomocą da się podpisywać dokumenty.