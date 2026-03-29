Fintech

Od 30 marca zmiana w ZUS. Tego już nie zrobisz

ZUS poinformował o istotniej zmianie, która dotknie użytkowników platformy eZUS już 30 marca.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Niedawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wyłączeniu możliwości logowania się do serwisu eZUS za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiana ta wchodzi w życie już od jutra (30 marca). Jednak nie jest to jedyna nowość.

Dalsza część tekstu pod wideo

ZUS uprzedza

Od 30 marca nie tylko zostanie wyłączona możliwość logowania się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale również możliwość zakładania w ten sposób konta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
339 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Advertisement

Po tym terminie zakładanie kont i logowanie do serwisu będzie odbywać się z wykorzystaniem pozostałych dostępnych metod.

poinformował ZUS.

Jakie to są pozostałe metody? Logowanie i zakładanie konta będzie możliwe z wykorzystaniem:

  • loginu i hasła eZUS,
  • aplikacji mobilnej,
  • profilu zaufanego/login.gov.pl.

Warto też podkreślić, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie staje się całkowicie bezużyteczny w eZUS. Nadal za jego pomocą da się podpisywać dokumenty.

 

Image
telepolis
ZUS kwalifikowany podpis elektroniczny Zakład Ubezpieczeń Społecznych eZUS
Źródła zdjęć: AFilipczuk / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS, oprac. własne