Płatności bezgotówkowe

Masz konto w tym banku? Na klientów czekają trzy ciężkie dni

Weekend to najlepszy czas dla banków na przeprowadzenie niezbędnych prac technicznych. VeloBank wziął się za sprawy na poważnie i ogłosił właśnie aż trzy dni niedostępności. Od 17 do 19 kwietnia 2026 klienci będą mieli problemy ze zlecaniem przelewów oraz nie zalogują się do bankowości. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:10
VeloBank ogłosił przerwę i niedostępność

VeloBank na swojej stronie z najnowszymi komunikatami obwieścił, że bankowość internetowa oraz mobilna będzie niedostępna przez weekend. Problemy zaczną się już 17 kwietnia (piątek), a skończą dopiero 19 kwietnia 2026 (niedziela). Oto, w jakich godzinach nie zadziałają wybrane usługi oraz na jakie niedogodności powinni przygotować się klienci banku. 

Przerwa w VeloBanku 17-19 kwietnia 2026 - w jakich godzinach?

Bank wyraźnie zakomunikował, że prace będą podzielone na dwa etapy. Pierwsza tura niedostępności będzie miała miejsce 17 kwietnia od 23:30 do 18 kwietnia 2026, do 8:50. Drugi etap prac ruszy 19 kwietnia i potrwa od 00:00 do 9:00. 

VeloBank - co nie zadziała w najbliższy weekend?

Klienci banku nie będą mogli zalogować się do bankowości mobilnej ani internetowej. Oznacza to przede wszystkim to, że nie będą oni mogli zlecać przelewów. Dlatego też lepiej dla wszystkich, aby nie planować większych płatności tą metodą w dniach, kiedy przeprowadzane będą prace, a kluczowe usługi niedostępne. 

Przerwa w banku. Co będzie działało normalnie?

Klienci VeloBanku przez cały weekend będą mogli płacić za pomocą karty oraz telefonu, zegarka lub opaski w sklepach stacjonarnych. Bank zapewnia także, że bez zarzutu powinien działać BLIK. Za jego pomocą będzie można nie tylko płacić w sklepach internetowych oraz stacjonarnych, ale także wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów. 

VeloBank to nowoczesny bank, który powstał w 2022 roky w wyniku restrukturyzacji Getin Noble Banku. Dba o bezpieczeństwo kilentów i specjalizuje się w nowoczesnej bankowości cyfrowej, stawiając na  aplikacje oraz wygodne zarządzanie finansami. Wysoka jakość obsługi klientów została doceniona m.in. nagrodą "Złoty Bank 2026". 

banki przerwa techniczna VeloBank VeloBank aplikacja
Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank