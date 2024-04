PKO BP po cichu zrobił rewolucję w kartach. Nie daj się zaskoczyć

Bank PKO BP zaskoczył klientów. Po cichu wprowadził zmianę w sposobie płacenia kartą.

Zmiana została wprowadzona niedawno, a klienci dowiedzieli się o niej, gdy otrzymali świeżo wydane karty. Otóż na tylnej stronie, na polu na podpis posiadacza karty, nie ma nadrukowanego dodatkowego numeru zabezpieczającego CVV. Bank nie zapowiadał takiej zmiany, a w korespondencji dołączonej do nowej karty nie ma wyjaśnienia. O co chodzi?

PKO BP wydaje karty bez CVV

Nietrudno stwierdzić, że tak wydana karta to wynik błędu w produkcji i do takiego wniosku doszli też klienci banku. To jednak wniosek mylny. PKO BP wdrożył bowiem dodatkowe zabezpieczenie płatności bezgotówkowych online: kod zabezpieczający CVV jest cyklicznie zmieniany i można poznać go po zalogowaniu na konto w bankowości internetowej iPKO oraz w aplikacji IKO, w sekcji „Pokaż dane karty”.

Zapowiedź tej zmiany bank podał w marcu. Oto fragment komunikatu:

Dotychczasowi użytkownicy kart kredytowych mogą do płatności w internecie korzystać zarówno z kodu CVC/CVV wydrukowanego na rewersie karty, jak i dynamicznego kodu bezpieczeństwa CVC/CVV, wyświetlanego w aplikacji IKO i serwisie iPKO. Na nowych kartach kredytowych, również tych wznawianych, nie będzie już drukowany na odwrocie statyczny kod bezpieczeństwa – klient znajdzie tam podpowiedź: „CVC/CVV -> aplikacja mobilna IKO/serwis internetowy iPKO/infolinia”. Klienci PKO Banku Polskiego dostęp do danych karty znajdą w IKO oraz iPKO – w zakładce „Karty”, po kliknięciu w opcję „Pokaż dane karty” i po dodatkowej autoryzacji dostępu. Klienci, którzy mają kartę kredytową, a nie korzystają z serwisu internetowego ani aplikacji mobilnej banku, taki kod mogą uzyskać za pośrednictwem bankowej infolinii (800 302 302) dostępnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jednocześnie bank informuje, że zmiany kodu CVV nie będą miały wpływu na cyklicznie rozliczane subskrypcje za usługi. Na stronie PKO BP można przeczytać, że cyfrowe funkcje dostępne są już teraz dla wszystkich klientów indywidualnych używających kart kredytowych, w tym najpopularniejszych Przejrzystych kart kredytowych oraz kart PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite.

Zmiany obejmą ponad 900 tysięcy klientów. Posiadacze kart debetowych będą mogli skorzystać ze zmiennego kodu CVV nieco później. Docelowo PKO Bank Polski zamierza wprowadzić też całkowicie cyfrowe karty płatnicze. Oznacza to, że klienci będą mogli zupełnie zrezygnować z plastiku, ale zachować wszystkie możliwości, jakie dają te karty.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Fatk.pl, PKO BP, własne