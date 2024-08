Te płatności Amazon są dostępne w Polsce. Mogą stać się popularne

Miesięczne płatności Amazon to coś w rodzaju płatności odroczonych. Usługa staje sie dostępna dla coraz to szerszego grona osób. Najważniejsze, że z tego rozwiązania mogą korzystać klienci na terenie Polski.

Jak donosi cashless.pl, jeden z klientów Amazona, poinformował portal o pojawieniu się na jego koncie usługi miesięcznych płatności. Można je porównać z płatnościami odroczonymi. Nie są jeszcze dostępne dla wszystkich klientów platformy. Ograniczona jest także lista produktów, za którą można za jej pomocą dokonać opłaty.

W Amazon.pl kupisz na raty, ale musisz spełnić warunki

Już w ubiegłym roku, możliwość korzystania z metody płatności ratalnej dostali pierwsi klienci Amazona. Płatność można podzielić na 5 do 15 rat. Nie obowiązują żadne prowizje, ani dodatkowe opłaty, za wyjątkiem pierwszej raty (doliczone koszty pakowania oraz wysyłki). Amazon mimo, że pobiera jedynie ratę, to jednak wymaga, aby w momencie składania zamówienia, klient miał na koncie zapewnioną pełną kwotę płatności. Korzystając z rat można nadal zamawiać tylko określone produkty z oferty. To najczęściej takie, które można wyłączyć lub w jakikolwiek sposób ograniczyć korzystanie z nich. To zabezpieczenie przed niespłacającym rat, nieuczciwym klientem.

Krąg osób, które dostały możliwość opłaty ratalnej za produktym, stopiniowo się rozrasta. Wszelkie szczegóły miesięcznych płatności są zawarte w regulaminie, na stronie Amazona. Amazon komunikuje też jasno, że metoda nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich klientów. Wiadomo jednak, że aby z niej korzystać, należy mieszkać na terenie Polski oraz posiadać aktywne konto na Amazon przynajmniej od roku. Dodatkowo, należy mieć powiązaną z systemem płatności kartę oraz dysponować dobrą historią zakupów na platformie. Łatwo zatem wywnioskować z tego, że im bardziej aktywny i mało problematyczny klient, tym większa szansa na to, aby na jego koncie pojawiła się nowa usługa.

