Niespodziewany konkurent Allegro i Amazon. Od 7 sierpnia w Polsce

Popularna w Polsce sieć sklepów Kaufland właśnie ujawniła, że planuje uruchomienie platformy sprzedażowej już 7 sierpnia. Będzie to prawdziwa konkurencja dla Allegro oraz Amazona.

Kaufland właśnie ujawnił, że planuje uruchomienie sklepu pod domeną Kaufland.pl już 7 sierpnia. Będzie to konkurencja dla Allegro, bo już pierwszego dnia klienci zyskają dostęp do milionów produktów w ponad 6400 kategoriach. Przedmioty na sprzedaż będą oferowane przez ponad 2 tysiące sprzedawców.

Kauflanda kojarzyliśmy do tej pory głównie z działań stacjonarnych, prowadzi on bowiem w Polsce aż 245 marketów. Do tej pory, w swojej ofercie miał głównie produkty spożywcze i chemiczne. Teraz to się zmieni. Kupujący będą mogli znaleźć także produkty w kategoriach takich, jak dom, elektronika, ogród i majsterkowanie, kuchnia i gospodarstwo domowe.

Jako fima otwarta na innowacje idziemy krok dalej i wkrótce zaoferujemy konsumentom dostęp do szerokiej gamy produktów z różnych kategorii, również w przestrzeni online. Jesteśmy przekonani, że dzięki rozpoznawalności naszej marki uczynią Kaufland Marketplace jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w naszym kraju.



- mówi Michał Łagunionek, prezes Kaufland Polska.

Kaufland rzuca wyzwanie takim gigantom jak Allegro i Amazon. Tak jak i oni, będzie współpracował z zewnętrznymi sprzedawcami. Dostęp do platformy sprzedażowej będzie dostępny przez stronę internerową oraz dedykowaną aplikację. Będzie można korzystać z takich form płatności jak BLIK, płatności na raty oraz zapłata przelewem bankowym oraz kartą płatniczą.

Polska będzie czwartym krajem, w którym Kaufland uruchamia swoją platformę sprzedażową. Obecny już jest w Czechach, Niemczech, Słowacji. Jego uruchomienie w Austrii zostało zaplanowane na wrzesień.

Źródło zdjęć: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Kaufland