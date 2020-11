Aplikacja mobilna Banku Millenium trafi do AppGallery

Huawei i Bank Millennium rozpoczynają współpracę. Jej efektem ma być pojawienie się aplikacji mobilnej banku do AppGallery, a także integracja z HMS (Huawei Mobile Services). Co to oznacza dla użytkowników i klientów banku?

Bank Millennium to kolejny duży polski bank, który dołączy do autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei. Aplikacja będzie początkowo dostępna tylko na urządzeniach opartych o GMS (Google Mobile Services), a po integracji z HMS (Huawei Mobile Services) również na najnowszych smartfonach i tabletach marki Huawei działających wraz z usługami.

Z urządzeń Huawei korzysta wielu naszych klientów.Wiemy, że ci, którzy w swoich urządzeniach nie mają dostępu do usług Google,czekali na tę współpracę. Od kliku miesięcy otrzymujemy od nich wiele pytań. Dzięki nawiązanej współpracy nasza aplikacja mobilna wkrótce będzie dostępna w AppGallery na wszystkich urządzeniach Huawei

Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium

Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska, dodaje:

Liczymy na to, że w grudniu uda nam się wprowadzić aplikację Banku Millennium do AppGallery, najpierw dla urządzeń opartych o GMS. Potem nastąpi integracja z HMS, dzięki czemu aplikacją Banku Millennium będą mogli cieszyć się także użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei

Zobacz: Huawei Watch GT 2 Pro z funkcją EKG zadebiutuje 12 grudnia

Aplikacja mobilna Banku Millennium zapewnia dostęp do finansów w każdej chwili, jest dostępna w procesach omnikanałowych i udostępnia rozwiązania w ramach otwartej bankowości. Umożliwia m.in. wykonywanie przelewów, płatności bezdotykowe, uiszczanie opłat za bilety komunikacji miejskiej, parkingi, a nawet za autostradę. Otwarta bankowość umożliwiła wprowadzenie usługi Finanse 360°, która pozwala sprawdzić stan konta i historię transakcji na rachunku w dziewięciu innych bankach. Jest to również wygodne w przypadku starania się o kredyt gotówkowy - można potwierdzić dochód poprzez logowanie do jednego z ośmiu innych banków. A to tylko główne możliwości mobilnej bankowości Milleniu.

Z kolei AppGallery to autorski sklep Huawei, wchodzący w skład ekosystemu producenta - Huawei Mobile Services. W chwili obecnej ma on już ponad 1000 polskich aplikacji, zaś łączna ich ilość to ponad 96 tysięcy. Z zasobów AppGallery korzysta co miesiąc ponad 490 mln osób. Już wkrótce dołączy do nich aplikacja Banku Millenium.

Zobacz: Jak zarobić na HMS i AppGallery? Huawei zaprasza deweloperów na konferencję