Nowa przynęta na Polaków. Wielka kasa i Dzień Dobry TVN w tle

Straciła cały dobytek na skutek powodzi, ale pewna inwestycja, pomogła jej ułożyć życie od nowa? Kiedy widzimy bohaterkę tego typu historii w popularnej telewizji śniadaniowej, przez moment możemy nawet uwierzyć w jej autentyczność. Nie dajmy się zwieść. To nowy typ oszustwa.

Powodziowa sytuacja w Polsce najwyraźniej dostarczyła nowych inspiracji do działania dla oszustów. Czerpią oni coraz odważniej z powodziowych wątków i bez skrupułów wykorzystują dramatyczną sytuację niektórych mieszkańców. Nową, powodziową szatę zyskało nawet oszustwo inwestycyjne. CERT Polska ostrzega. Na Polaków czeka nowa przynęta.

Oszuści internetowi coraz odważniej wplatają wątki powodziowe do swoich schematów.



Tym razem to oszustwo inwestycyjne zyskało nową – powodziową szatę.



Rodzina zrujnowana przez powódź, ale uratowana pewna inwestycję? To tylko nowa przynęta 🪝 pic.twitter.com/RQzmvgp5bH