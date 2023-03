Miedź + Woda = Przepis na sukces? Wyjątkowe AiO Alphacool (Test)

Masz wydajny procesor i szukasz odpowiedniego chłodzenia? Alphacool kusi gotowym zestawem All in One, który wyposażony jest w miedziany radiator o wysokim FPI oraz oferuje możliwość dokładania kolejnych elementów. Wszystko to doprawione rozbudowanym podświetleniem RGB LED. Dzisiaj sprawdzamy jak sprawdza się to w praktyce!

W ostatnich latach procesory AMD i Intela zaczęły oferować znacznie więcej rdzeni i wątków, a więc i wyższą wydajność w grach i programach. Fizyki jednak nie da się oszukać - oznacza to również wyższy pobór mocy, a więc i większe temperatury. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku flagowych jednostek oraz przy podkręcaniu (OC). Czerwoni i Niebiescy nawet nie próbują już udawać i nie dołączają do swoich najdroższych procesorów fabrycznych układów chłodzenia.

Alphacool stawia na miedzianą chłodnice i wydajną pompę DC-LT2

Konsumenci składający wydajne zestawy komputerowe do grania lub pracy muszą sięgać po układy chłodzenia od firm trzecich. W ostatnich latach popularnością cieszą się tzw. AiO (All in One), czyli gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Względem klasycznych coolerów powietrznych są one wydajniejsze, cichsze i prostsze w montażu. Do tego nie zasłaniają banków dla pamięci RAM, nie kolidują z kartą graficzną, a wiele osób twierdzi, że po prostu lepiej wyglądają.

Na rynku AiO mamy do wyboru wiele różnych producentów i modeli. Jednak większość z nich to gotowe rozwiązania OEM firmy Asetek (rzadziej CoolIT) tylko z doklejonym logo danej marki oraz ewentualnie własnymi wentylatorami. Dotyczy to nawet tak dużych graczy jak MSI, Corsair, NZXT i inni. Mało jest układów All in One, które od początku do końca są autorskie. Wśród tych firm można wymienić między innymi Alphacool, Arctic, Cooler Master, Deepcool czy EKWB.

Dzisiaj na warsztat bierzemy Alphacool Eisbaer Pro HPE Aurora 360. Jest to ciekawe chłodzenie z aż trzech powodów. Prócz wcześniej wymienionej autorskiej konstrukcji dochodzi tutaj jeszcze miedziana chłodnica o wysokim zagęszczeniu finów (stąd dopisek HPE) oraz możliwość łatwej rozbudowy układu o kolejne elementy - blok wodny dla karty graficznej czy dodatkowy radiator zwiększający pojemność cieplną całego układu.



Na uwagę w niemieckim AiO zasługuje też zdecydowanie szeroka kompatybilność z wieloma różnymi gniazdami procesora. I to nie tylko na papierze - podstawa jest naprawdę duża. Prócz nowszych i starszych procesorów konsumenckich jak AMD Ryzen czy Intel Core w grę wchodzą również jednostki HEDT i do stacji roboczych jak seria AMD Threadripper czy Intel Xeon.

Alphacool Eisbaer Pro HPE Aurora 360:

Rozmiar: 392 x 124 x 30 milimetrów

392 x 124 x 30 milimetrów Materiał radiatora: Miedź

Miedź Materiał bloko-pompki: Miedź (niklowana) + ABS

Miedź (niklowana) + ABS Rodzaj i długość węży: Gumowe (TPV), 400 mm

Gumowe (TPV), 400 mm Obsługiwane gniazda: AMD AM5, AM4, TR4, sTRX4, sWRX8, Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066, 2011(-3), 3647, 4189

AMD AM5, AM4, TR4, sTRX4, sWRX8, Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066, 2011(-3), 3647, 4189 Wentylatory: 120-milimetrowe; do 2500 RPM

120-milimetrowe; do 2500 RPM Podświetlenie: Tak, RGB LED (bloko-pompka i wentylatory)

Tak, RGB LED (bloko-pompka i wentylatory) Gwarancja: 2 lata

2 lata Inne: otwór do uzupełniania cieczy, możliwość rozbudowy układu

otwór do uzupełniania cieczy, możliwość rozbudowy układu Cena: ok. 999 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak, Alphacool