Potwór, nie chłodzenie. I to za półdarmo! (Test)

Czy gotowy zestaw chłodzenia wodnego dla procesora może być tani? Tak! A czy będzie wydajny? To dopiero się okaże. Dzisiaj na warsztat bierzemy nowe i bardzo przystępne cenowo AiO. Mowa o Alphacool Core Ocean T38 w wersji 420 mm.

Zarówno AMD, jak i Intel oferują już procesory komputerowe z segmentu konsumenckiego, które wyposażone są w kilkanaście (lub kilkadziesiąt!) rdzeni. W przypadku serii Ryzen 7000 to maksymalnie 16 rdzeni, zaś w rodzinie Raptor Lake to aż 24 rdzenie. W połączeniu z wysokimi taktowaniami oznacza to szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Niestety przekłada się to na równie duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury pod obciążeniem.

Alphacool Core Ocean T38 to szalenie tanie chłodzenie AiO

Tym samym niemalże koniecznością staje się sięganie po wydajne układy chłodzenia od firm trzecich. Zwłaszcza, jeśli liczy się dla kogoś kultura pracy i długa żywotność sprzętu. Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie propozycji od różnych producentów z całego świata. Najpopularniejsze są jednak klasyczne coolery wieżowe oraz gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Te drugie kuszą prostotą montażu, wyższą wydajnością i lepszym wyglądem.

Dzisiaj na warsztat bierzemy propozycje od niemieckiej firmy, która na co dzień specjalizuje się w częściach do autorskich układów LC. Alphacool Core Ocean T38 to bardzo świeża (zapowiedziana w październiku) i przystępna cenowo seria układów All in One. Konsumenci mają do wyboru zatrzęsienie modeli w różnych rozmiarach - 120, 240, 280, 360 i 420 milimetrów, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. My na warsztat postanowiliśmy wziąć największą wersję, tak aby sprawdzić pełnie możliwości. Zwłaszcza, że wersje 420 mm są rzadko testowane.

Co ważne Alphacool Core Ocean T38 to w pełni autorska konstrukcja, a nie gotowe rozwiązanie z naklejonym własnym logo jak robi wiele innych firm. Nie mamy tutaj do czynienia z OEM-em od Aseteka czy CoolIT. Jednak ze względu na chęć zachowania niskiej ceny całość stawia na sprawdzone rozwiązania. Mowa więc o aluminiowej chłodnicy o grubości 27-milimetrów oraz plastikowej bloko-pompce z miedzianą podstawą. Nie zabrakło jednak dyskretnego podświetlenia RGB LED.



Niemieckie chłodzenie zaraz po wyjęciu z pudełka wspiera zarówno nowsze, jak i starsze procesory. Mowa więc o obsłudze gniazd AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x oraz 2066. W zestawie otrzymujemy wszystkie niezbędne do montażu elementy, ale o tym będziemy mówić w dalszej części tekstu. Teraz przyjrzyjmy się specyfikacji.

Alphacool Core Ocean T38 420 mm:

Rozmiar: 460 x 140 x 38 milimetrów

460 x 140 x 38 milimetrów Materiał radiatora: Aluminium

Aluminium Materiał bloko-pompki: Miedź + ABS

Miedź + ABS Rodzaj i długość węży: Gumowe w oplocie, 400 mm

Gumowe w oplocie, 400 mm Obsługiwane gniazda: AMD AM5 i AM4, Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066

AMD AM5 i AM4, Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066 Wentylatory: 140-milimetrowe; do 2000 RPM

140-milimetrowe; do 2000 RPM Podświetlenie: Tak, RGB LED (bloko-pompka)

Tak, RGB LED (bloko-pompka) Gwarancja: 2 lata

2 lata Inne: Ruchome węże, otwór do uzupełniania cieczy

Ruchome węże, otwór do uzupełniania cieczy Cena: ok. 445 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak, Alphacool