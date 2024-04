Honor Magic6 Pro - wreszcie godny następca Huawei P30 Pro (test)

Honor Magic6 Pro to nowy flagowiec marki Honor, aspirujący by walczyć z czołówką segmentu premium. Jak sobie radzi z tym wyzwaniem?

Marka Honor kontynuuje swój tryumfalny powrót na zachodnie rynki. Tegoroczny flagowiec, Honor Magic6 Pro, celuje ma ambicje by rywalizować z liderami branży. Na użytkowników czeka aparat o imponującej specyfikacji oraz „imponująca” cena wynosząca 5999 zł.

styczeń 2024 229 g, 8.9 mm grubości 12 GB RAM 512 GB - 50 Mpix + 50 Mpix + 180 Mpix + 50 Mpix 6.8" - OLED (1280 x 2800 px, 453 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 5600 mAh, USB-C

Wygląd i wykonanie

Honor Magic6 Pro to elegancki smartfon, w którym widać ducha dawnych flagowców marki Huawei. W bryle urządzenia dominują krągłości i gładkie, łagodne przejścia. Całość prezentuje się elegancko i zdecydowanie może się podobać.



Z przodu dominuje wyświetlacz o zakrzywionych krawędziach z wyjątkowo dużym jak na ten segment otworem na aparat. Jest on jednak tutaj nie bez powodu. Oprócz kamerki skrywa bowiem sensor ToF wykorzystywany przez funkcję rozpoznawania twarzy, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie biometryczne obok skanera linii papilarnych. Nawiasem – również zintegrowanego z wyświetlaczem.



Z tyłu obudowy uwagę przykuwa gigantyczna wyspa aparatu. Producentowi udało się sprawić, by mimo rozmiaru nie wyglądała ona nadmiernie kiczowato, ale fakt pozostaje faktem – mamy tu olbrzymi garb, który psuje sylwetkę urządzenia. Żeby go zatuszować nie wystarczy zwykłe etui.

Pod względem wykonania i doboru materiałów urządzenie trzyma wysoki poziom. Producent zdecydował się na wykorzystanie szkła Jurhino Glass oraz aluminiowej ramki. Całość jest doskonale spasowana, przyjemna w dotyku i sprawia solidne wrażenie. Pochwalić należy wodooporność na poziomie IP68.



W ręce telefon też leży bardzo dobrze. Obsługa jedną ręką przy tak duży wyświetlaczu może być co prawda utrudniona, ale za to zaokrąglone krawędzie ułatwiają pewny chwyt, a cała konstrukcja jest nieźle wyważona. Przy tak dużym aparacie jest to nie lada wyczyn.

Wyświetlacz

Honor Magic6 Pro wyposażony został w zakrzywiony wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8” i rozdzielczości 1280 x 2800, co daje zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 453 PPI. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 120 Hz.

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Auto: 1129 cd/m²

Ręcznie: 795 cd/m² Wyraziste: 6851K n/d Wyraziste:

sRGB: 99,3%

Adobe RGB: 77,4%

DCI-P3: 82,5% Normalne:

sRGB: 97,7%

Adobe RGB: 69,6%

DCI-P3: 72,5% Wyraziste:

Średni: 2,04

Maksymalny: 6,51 Normalne:

Średni: 1,16

Maksymalny: 5,85 Normalne: 6285K

Profil domyślny: Wyraziste

Zastosowany panel charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami. Zmierzona przez nas jasność maksymalna w trybie automatycznym wyniosła 1129 nitów. Jeśli natomiast chodzi o odwzorowanie kolorów, możemy liczyć na bardzo dobrą kalibrację w przestrzeni sRGB (tryb Normalne), ale już pokrycie szerszych gamutów wypada gorzej niż u konkurencji. Nie jest to poważnym problemem – wyświetlane barwy w dalszym ciągu wyglądają atrakcyjnie – jednak wymaga odnotowania. Na plus należy natomiast zaliczyć opcję automatycznego dopasowania balansu bieli do panującego oświetlenia.

Interfejs i funkcjonalność

Honor Magic6 Pro pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką MagicOS 8. Producent już teraz obiecuje cztery duże aktualizacje Androida i łącznie pięć lat łatek bezpieczeństwa.

Interfejs na pokładzie bohatera testu wizualnie oraz funkcjonalnie mocno przypomina nakładkę, którą znajdziemy na smartfonach Huawei. W żadnym razie nie jest to wadą, natomiast może zrazić osoby preferujące „czystego” Androida. Ze swojej uważam tutejsze oprogramowanie za bardzo udane. Całość wygląda bardzo estetycznie, a jednocześnie pozostaje funkcjonalna. Nietypowy układ niektórych elementów może się natomiast okazać nieintuicyjny, jeśli przesiadamy się z urządzeń innych producentów.

Na telefonie preinstalowana jest spora liczba aplikacji firm trzecich, co niekoniecznie przypadło mi do gustu. Pewnym problemem okazały się także powiadomienia, które nie zawsze były poprawnie wyświetlane i np. miały niewłaściwy kolor tekstu. Są to jednak stosunkowo niewielkie zastrzeżenia, natomiast sama nakładka wywarła na mnie pozytywne wrażenie.

Honor Magic6 Pro obsługuje łączność 5G oraz technologię eSIM. Mamy tu także Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC oraz szybką łączność przewodową w standardzie USB 3.2 Gen 1.



Na osobną pochwałę zasługuje także kwestia obsługi multimediów – głównie za sprawą rewelacyjnych głośników stereo. Brzmienie dochodzące z flagowego Honor jest klarowne, pełne detali, a przy tym może się pochwalić doskonałą separacją oraz szerokością kreowanej sceny. Zdecydowanie jest to jasny punkt tutejszej specyfikacji.

Podzespoły i wydajność

Honor Magic6 Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. To ośmiordzeniowa jednostka wykonana w litografii 4 nm. Oprócz tego znajdziemy tu układ graficzny Adreno 750, 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Asus ROG Phone 8 Pro 2167000 2309 7314 3296 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Honor Magic5 Pro 1482913 1931 5171 2014 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 3124 iPhone 15 1456386 2547 6396 - iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 - Motorola Edge 40 Pro - 2001 5344 2040 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nubia Redmagic 8 Pro 1563376 - 5132 1989 Nubia Redmagic 8S Pro 1644584 - 5124 2027 Nubia Redmagic 9 Pro 2152931 2271 7190 3152 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 2027 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy Z Flip5 1332225 - - - Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 2021 Xiaomi 13 - 1951 5277 2063 Xiaomi 13 Pro - 2004 5194 2054 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 1732 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732



Telefon w testach benchmarkowych wypada bardzo dobrze, notując jedne z najwyższych wyników, jakie mogliśmy zaobserwować. Doskonale radzi sobie zarówno z typowymi, codziennymi zadaniami, jak i wymagającymi grami. Problemem jest natomiast kultura pracy. Pod obciążeniem topowy Honor praktycznie natychmiast nagrzewa się do ponad 50° C, a jego moc obliczeniowa spada o połowę.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Asus ROG Phone 8 Pro 5242 92,70% 6035 9488 63,5 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Honor Magic5 Pro 3663 35,20% 4301 7426 47 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 iPhone 15 Pro 3172 64,40% 2910 6255 46,8 Motorola Edge 40 Pro 3645 80,30% 4324 7333 47,3 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nubia Redmagic 8 Pro 3690 98,00% 4293 7353 41 Nubia Redmagic 8S Pro 3783 97,60% 4531 7823 42 Nubia Redmagic 9 Pro 5238 98,40% 6018 9562 43 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy Z Flip5 - - 4517 6274 - Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Xiaomi 13 3652 95,10% 4184 7092 45,5 Xiaomi 13 Pro 3779 97,80% 4402 7529 49,5 Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44



Aparat

Bohater testu ma spore ambicje fotograficzne, co potwierdza specyfikacja tutejszego aparatu. Główny moduł to jednostka z dużym sensorem (1/1,3”) o rozdzielczości 50 Mpix. Sparowano ją z obiektywem o ogniskowej odpowiadającej 23 mm dla pełnej klatki i o zmiennej przysłonie f/1.4-2.0. Do tego mamy hybrydowy autofokus (laser i detekcja fazy) oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS). Aparat ultraszerokokątny również ma 50 Mpix, choć przy nieco mniejszej matrycy (1/2,88”) i ekwiwalencie ogniskowej 13 mm. Ma także autofokus, co bynajmniej nie jest standardem w tego typu konstrukcjach.



Prawdziwą gwiazdą jest jednak tutejsze tele. Nie tylko z dużą matrycą (1/1,49”) o rozdzielczości aż 180 Mpix, ale także peryskopowym teleobiektywem o stosunkowo wysokiej jasności f/2.6. Standardowo aparat oferuje przybliżenie optyczne rzędu 2,5x, natomiast przy tak dużej mocy rozdzielczej (przynajmniej w teorii) mamy spory zapas na korzystanie z zoomu cyfrowego.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Jeśli chodzi o uzyskane efekty, stoją one na bardzo wysokim poziomie. Honor Magic6 Pro spokojnie może pretendować do miana jednego z najlepszych smartfonów fotograficznych tego roku. Niezależnie od tego, którym z obiektywów zostało wykonane zdjęcie, efekty charakteryzują się bardzo dobrym odwzorowaniem detali i wysokim zakresem dynamiki. Szczególnie imponujące są zdjęcia wykonane po zmroku. Na pierwszy rzut oka trudno doszukać się w nich wyraźnego spadku jakości względem fotografii dziennych, a przynajmniej tak ma się sprawa w przypadku modułu głównego i tele.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Oczywiście jest tu kilka obszarów, które wymagałyby poprawy. Wprawne oko natychmiast wychwyci, że główny aparat ma problem z wyraźnym spadkiem ostrości w pobliżu krawędzi kadru i to mimo tego, że domyślnie mamy tu do czynienia ze sporym cropem (ogniskowa 27 mm zamiast deklarowanych 23 mm). Uciążliwy może być także brak konsekwencji w sposobie, jak renderowane są intensywne źródła światła. Generalnie nie ma tu jednak nic, co psułoby rewelacyjne wrażenia, które zostawiają po sobie zdjęcia wykonane nowym Honorem.

Zdjęcia przykładowe - aparat tele

Słowem wypada pochwalić także tutejszy przedni aparat, bowiem obok wysokiej rozdzielczości (50 Mpix) wyróżnia się on także zastosowanym modułem ToF. Dzięki temu podczas robienia selfie ma dostęp do autofokusu, a sama kamerka pełni również rolę sprzętowego modułu rozpoznawania twarzy.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni

Honor Magic6 Pro pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 60 kl./s. Nie jest to niestety jego najmocniejsza strona. Nawet za dnia zarejestrowany materiał jest ciemny, a wspomniane wcześniej wady optyczne są korygowane dużo gorzej niż w przypadku zdjęć.

Bateria

Na pokładzie flagowego Honora znajdziemy ogniwo o pojemności 5600 mAh. W praktyce telefon radzi sobie nawet lepiej niż sugerowałaby sama specyfikacja. Nawet w przypadku mojego intensywnego używania telefon bez trudu wytrzymywał dwa dni z dala od ładowarki.

Do tego na pochwałę zasługuje obsługa szybkiego ładowania mocą 80 W i szybkiego ładowania bezprzewodowego 66 W. Telefon korzysta z własnościowej technologii Honor SuperCharge, w związku z czym by skorzystać z pełnej mocy niezbędne jest posiadanie kompatybilnej ładowarki marki Honor lub Huawei. Niestety musimy się w nią zaopatrzyć we własnym zakresie. W przypadku korzystania z ładowarki w bardziej popularnym standardzie USB Power Delivery maksymalny odnotowany przez nas pobór mocy wyniósł 30 W.

Podsumowanie

Jeśli cały czas czekacie na godnego następcę Huawei P30 Pro, to chyba właśnie go znaleźliście. Honor Magic6 Pro to rewelacyjny telefon ze świetnym aparatem i fenomenalnym wręcz czasem pracy na baterii, który pod wieloma względami wydaje się godnym duchowym spadkobiercą topowych smartfonów Huawei. W każdym razie na pewno radzi sobie w tej roli lepiej od urządzeń z serii P – choćby przez sam fakt posiadania usług Google.



Czy jest wart wydania na niego 5999 zł? Powiem tak: jest wart 5600 zł, które trzeba zapłacić za niego np. w Niemczech. Choćby dlatego, że na dobrą sprawę ciężko mi w nim znaleźć jakieś oczywiste wady. Przyczepić się można do przeciętnej jakości wideo i kiepskiej kultury pracy, jednak dla większości użytkowników nie będą to potknięcia przeszkadzające w codziennym użytkowaniu telefonu. Cała reszta to natomiast absolutnie najwyższa półka, która czyni z Honora Magic6 Pro mocnego pretendenta do miana najlepszego flagowca tego roku.

Ale 5999 zł? Oj nie, wywindowana polska nowego Honora to jakaś pomyłka – zresztą podobnie jak poślizg, który zaliczyła premiera nad Wisłą. Nie widzę sensu nagradzania producenta za to, że traktuje Polaków jak klientów gorszej kategorii. W związku z tym o ile zakup telefonu z całego serca polecam, o tyle proponuję poczekać na jakąś przyzwoitą promocję albo, jeśli macie taką możliwość, ściągnąć go zza zachodniej granicy.

Ocena końcowa: 9/10

Plusy:

Atrakcyjny design

Świetna jakość wykonania

Doskonałe zdjęcia ze wszystkich aparatów

Fenomenalny czas pracy na jednym ładowaniu

Wodoodporność (IP68)

Sprzętowa funkcja rozpoznawania twarzy

Wysoka wydajność

Estetyczne i funkcjonalne oprogramowanie

Bardzo dobre głośniki stereo

Minusy:

Wysoka cena...

...która w Polsce jest dodatkowo zawyżona

Przeciętna jakość wideo

Kiepska kultura pracy

Sporadyczne problemy z poprawnym wyświetlaniem powiadomień

