Asus Zenbook S 13 OLED – zgrabny i wydajny laptop dla biznesmena

Asus rozszerzył swoje portfolio laptopów o nowy model. Zenbook S 13 OLED to atrakcyjny wizualnie laptop biznesowy, który kryje w swym wnętrzu kilka niespodzianek.

Przez ostatnie dwa tygodnie miałem przyjemność używać i testować laptop Asus Zenbook S 13. Obudowa urządzenia została wykonana z materiału o nazwie plazmowo-ceramiczne aluminium, przygotowanego specjalnie dla firmy Asus. Ma on większą (w porównaniu do zwykłego aluminium) odporność na zużycie, a także lepszą ochronę przed korozją, skuteczniejsze odprowadzanie ciepła oraz większą trwałość.

Wewnątrz obudowy, której dwie części połączone są zawiasem umożliwiającym odchylenie ekranu o 180 stopni, pracuje 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7 13. generacji, wspierany przez 16 GB RAM-u. W komplecie jest też bardzo szybki dysk SSD o pojemności 1 TB.

Warto zwrócić uwagę również na 13,3-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, który świetnie sobie radzi z kolorami, a także inne cechy przydatne podczas pracy czy nauki, również zdalnej. Gracze raczej nie będą zadowoleni z tego komputera, a to ze względu na niewysoką wydajność układu graficznego zintegrowanego z procesorem. Nie jest to jednak grupa docelowa tego sprzętu.

A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera (UX5304V):

Obudowa z plazmowo-ceramicznego aluminium, kolor Basalt Grey (bazaltowy szary),

Wytrzymałość zgodna z MIL-STD 810H,

Wymiary: 296,2 x 216,3 x 10,9-11,8 mm, masa 1000 g,

13,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli (255 ppi), 60 Hz, 100% DCI-P3, HDR True Black 500, 1 mld kolorów, Walidacja Pantone, powłoka błyszcząca, czujnik oświetlenia,

Dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i7-1355U (1,7 GHz, maks. 5,0 GHz, 12 MB Cache L3),

Grafika Intel Iris Xe,

16 GB RAM-u LPDDR5, dysk SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0,

Podświetlana klawiatura QWERTY typu chiclet, skok klawiszy 1,1 mm, touchpad,

Gniazda i porty:1 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C z Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x gniazdo audio Jack 3,5 mm typu combo (słuchawki + mikrofon),

Łączność: Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2, Bluetooth 5.3,

Kamera 1080p zgodna z Windows Hello (w podczerwieni), głośniki stereo harman/kardon, zintegrowany zestaw mikrofonów,

Wbudowany akumulator o pojemności 63 Wh, 2S2P, 4-cel Li-ion,

Zasilacz sieciowy 65 W (19 V / 3,42 A),

System operacyjny Windows 11 Home 64-bit (22621),

Cena: 7499 zł.



Zawartość opakowania

Asus Zenbook S 13 OLED przyjechał do mnie w kartonowym pudełku, w którym – oprócz komputera – znalazł się zasilacz sieciowy o mocy 65 W z nieodłączalnym przewodem USB-C oraz pokrowiec na laptopa. Całość została uzupełniona o krótki Podręcznik użytkownika w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl