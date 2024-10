Smartfony za grosze. Oto najlepsze modele do 500 zł

Jaki jest najlepszy smartfon do 500 zł? Jak wybrać tani telefon, na który nie będzie trzeba narzekać? Wybieramy najlepsze modele na październik 2024.

Zakup nowego smartfona to nie jest tania impreza. Nawet jeśli odpuścimy sobie zakup flagowca, przyzwoity model wyszarpie z naszego portfela co najmniej 1000 zł… ale czy na pewno?

Niestety tak. Choć na sklepowych półkach znajdziemy sporo telefonów w cenach poniżej 1000 zł, to każde 100, a nawet 50 zł poniżej tej kwoty niesie ze sobą nową serię kompromisów. Zwykle bolesnych kompromisów. Czasem jednak budżet nie daje się bardziej naciągnąć, a smartfon potrzebny jest na wczoraj. Co wtedy?

Na takie sytuacje postanowiliśmy przygotować przegląd najlepszych naszym zdaniem modeli do 500 zł.

Jak wybieraliśmy?

W dalszej części artykułu znajdziecie cztery najlepsze naszym zdaniem telefony, które kupicie w cenie do 500 zł. Nie powiedziałbym może, że którekolwiek z tych urządzeń rekomendujemy, ale każde z nich powinno się sprawdzić w przypadku najbardziej podstawowych zastosowań. Wyjątkowo postanowiliśmy odpuścić sobie wskazywanie z tego grona „Wyboru Redakcji”.

Wybierając modele do zestawienia szukaliśmy urządzeń, które spełniałyby kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim taki telefon musi być wystarczająco wydajny, by zapewnić komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami, takimi jak komunikatory czy przeglądarki internetowe. Wbrew pozorom nawet w 2024 roku wcale nie jest to takie oczywiste, szczególnie w segmencie do 500 zł.

Staraliśmy się także wybierać telefony stosunkowo nowe, które pracują na aktualnej wersji oprogramowania i/lub mogą liczyć w najbliższym czasie na jakiekolwiek aktualizacje oraz zwracaliśmy uwagę, by były to urządzenia znanych marek. W jednym i drugim przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Infinix Hot 40i



Marka Infinix regularnie pojawia się w naszych rankingach polecanych smartfonów, szczególnie kiedy mówimy o tańszych urządzeniach. Nie da się natomiast ukryć, że jeśli do wydania mamy raptem kilkaset złotych, niewielu producentów może nam zaoferować aż tyle sensownych propozycji. Jedną z nich Infinix Hot 40i.

grudzień 2023 190 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 0.08 Mpix + 32 Mpix 6.58" - IPS LCD (720 x 1612 px, 268 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Mamy tu do czynienia z niedrogim smartfonem wyposażonym w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,56” i odświeżaniu 90 Hz. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, aparat na pleckach ma 50 Mpix, natomiast jako jego największy atut należałoby wskazać akumulator. Ten ma pojemność 5000 mAh i spokojnie wystarczy na dzień pracy albo i dłużej.

Infinix Hot 40i nie jest niestety demonem wydajności i trzeba się liczyć z tym, że nawet podczas codziennego używania może dostać zadyszki. W tym segmencie cenowym jest to jednak zupełnie normalne, a sam telefon wypada nieźle na tle bezpośredniej konkurencji.



Motorola Moto G24



Czy za 500 zł można znaleźć smartfon znanego producenta, z systemem inspirowanym czystym Androidem i sensowną specyfikacją? O dziwo tak – wystarczy się rozejrzeć w ofercie Motoroli. Konkretnie polecamy rzucić okiem na model Motorola Moto G24.

styczeń 2024 181 g, 7.99 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, (opcje: 256 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.56" - IPS LCD (720 x 1612 px, 269 ppi) MediaTek Helio G85, 2,00 GHz Android v.14.0 5000 mAh, TurboPower, USB-C

Telefon wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,56” i wysokiej częstotliwości odświeżania rzędu 90 Hz. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Helio G85, który może nie oferuje rekordowej wydajności, ale doskonale sprawdzi się w większości codziennych zastosowań. Do tego czeka na nas aparat o rozdzielczości 50 Mpix, duży akumulator 5000 mAh, a nawet najnowsza wersja systemu operacyjnego Android 14.

A jeśli możecie sobie pozwolić na dorzucenie dodatkowych 50 zł, ciekawą opcją może być Motorola Moto G24 Power Edition. To ten sam telefon z wszystkimi opisanymi wyżej zaletami i jeszcze większym akumulatorem o pojemności 6000 mAh. Jeśli szukacie niezawodnego sprzętu, za ok. 500 zł trudno lepiej trafić.



Realme C51



Realme C51 nie jest może najnowszą propozycją w naszym zestawieniu, jednak doskonale dowodzi, że mając ograniczony budżet nie warto pomijać urządzeń, które są już na rynku nieco dłużej.

lipiec 2023 186 g, 7.99 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, (opcje: 64 GB), microSD - 50 Mpix + 5 Mpix 6.74" - IPS LCD (720 x 1600 px, 260 ppi) Unisoc Tiger T612, 1,82 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Smartfon wyposażono w duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,74” i odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest procesor Unisoc Tiger T612. Do tego znajdziemy tu aparat o rozdzielczości 50 Mpix, łączność NFC oraz duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Co warto podkreślić, ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie mocą 33 W, więc wypada pod tym względem lepiej od wielu flagowców.

Niestety wiek modelu ma swoje konsekwencje. Jako że mówimy o telefonie wypuszczonym na rynek ponad rok temu, urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 13 i raczej nie spodziewałbym się w przyszłości regularnych aktualizacji.



Realme Note 50



Dla równowagi Realme Note 50 to propozycja znacznie świeższa, bo do sklepów trafiła wiosną 2024. Jednocześnie w swojej cenie smartfon ma sporo do zaoferowania.

styczeń 2024 186 g, 7.99 mm grubości 3 GB RAM 64 GB, microSD do 2000 GB - 13 Mpix + 0.08 Mpix + 5 Mpix 6.74" - IPS LCD (720 x 1600 px, 260 ppi) Unisoc Tiger T612, 1,80 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Mówimy tu o wyświetlaczu IPS o przekątnej 6,74” i odświeżaniu 90 Hz, obudowie odpornej na zachlapania (IP54) i dużym akumulatorze 5000 mAh. Aparat ma rozdzielczość 13 Mpix, a całość pracuje na Androidze 13 z autorską nakładką producenta.

Mówiąc krótko, to taki biedniejszy brat opisanego wcześniej Realme C51. Jednocześnie jednak jest to jeden z najtańszych telefonów w naszym zestawieniu. Jeśli niska cena jest dla nas najważniejszym i zarazem jedynym kryterium wyboru, trudno o lepszą propozycję.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon do 500 zł? (październik 2024) Infinix Hot 40i Motorola Moto G24 Realme C51 Realme Note 50

Źródło zdjęć: Shutterstock, mat. promocyjne