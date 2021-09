Telefon do 3000 zł – TOP 5 na wrzesień 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 3000 zł i na co zwrócić uwagę przy jego zakupie? Podpowiadamy w naszym rankingu modeli na wrzesień 2021.

Szukasz telefonu, które zagwarantuje topowe parametry, ale jednak nie uśmiecha Ci się płacić równowartości średniej krajowej za jednego z flagowców? W takim razie dobrze się składa, bo będziemy dzisiaj wybierali najlepsze telefony w cenie do 3000 zł. To już nie są pełne kompromisów średniaki – tutaj naprawdę możemy liczyć na flagowe parametry, świetne aparaty i doskonałą jakość wykonania. Trzeba tylko wiedzieć gdzie szukać.

Jak wybieraliśmy?

Przygotowany przez nas ranking obejmuje pięć smartfonów. Z tego grona wybraliśmy jeden, który uważamy za najlepszy wybór dla większości użytkowników. Temu telefonowi przyznaliśmy wyróżnienie „Wybór Redakcji”.

Za niecałe 3000 zł raczej nie kupimy telefonu, z którego nie dałoby się komfortowo korzystać. No ale wyższa cena oznacza także wyższe oczekiwania. Na pewno chcielibyśmy, żeby telefon w tym segmencie oferował wydajność na poziomie co najmniej zeszłorocznego flagowca oraz obsługiwał łączność 5G. Dodatkowo jako że jest to już większa inwestycja, wolimy się skupić na urządzeniach nowych, które co do zasady mogą liczyć na dłuższy okres wsparcia producenta. Finalnie jednak o miejscu w naszym zestawieniu decyduje przede wszystkim opłacalność, czyli to, jak dużo względem podobnie wycenionych rywali dany telefon może nam zaoferować.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały według kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi Wybór Redakcji, który znajduje się na ostatniej stronie artykułu. Jednocześnie zachęcamy do głosowania w ankiecie, gdzie będziecie mogli wskazać najlepszy Waszym zdaniem telefon do 3000 zł. Nie ma go na liście? W takim razie koniecznie napiszcie o nim w komentarzu!

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 3000 zł? (wrzesień 2021) Apple iPhone 12 Mini Asus ZenFone 8 Samsung Galaxy S20 FE 5G Xiaomi Black Shark 4 Xiaomi Mi 11i

