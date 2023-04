Klawiatura mechaniczna i Ty. Przewodnik po nakładkach

Szukasz nowej klawiatury mechanicznej? Chcesz spersonalizować obecnie posiadaną? Myślisz o złożeniu własnej, autorskiej konstrukcji? Czujesz się zagubiony w gąszczu nowych pojęć i ogromie możliwości? Nie ma sprawy! Dzisiaj wyjaśnimy w prosty sposób temat nakładek na klawisze (tzw. keycapów).

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2019 roku aż 83,1% gospodarstw domowych miało przynajmniej jeden komputer. Biorąc pod uwagę pandemię COVID-19 i popularyzację nauki oraz pracy zdalnej należy zakładać, że liczba ta tylko urosła. Oczywiście część z tych sprzętów to starsze maszyny czy laptopy służące tylko do przeglądania internetu. Inne jednak to wydajne zestawy komputerowe do grania czy pracowania.

Najpopularniejsze materiały nakładek to: ABS, PBT i POM

Aktualnie kupno mocnego PC wiąże się z wydatkiem od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Nikogo więc nie powinno dziwić, że sporo osób poświęcając tyle pieniędzy chce maszynę jak najbardziej dopasować pod siebie. Od konkretnych podzespołów, przez wygląd (RGB LED, hartowane szkło, drewno), wydajność, aż po kulturę pracy. Ważne są również peryferia jak słuchawki lub głośniki, monitor, myszka i klawiatura. A dzisiaj skupimy się na ostatnim z wymienionych.

Pomijając biura czy szkoły to klawiatury membranowe odeszły zasadniczo do lamusa. Teraz królują rozwiązania mechaniczne, które zapewniają szybszą reakcję i większą dokładność co przydatne jest zwłaszcza dla graczy oraz osób dużo piszących. Wisienką na torcie jest też większy tzw. "key rollover" czyli maksymalna liczba klawiszy, które mogą być jednocześnie wciśnięte. Na koniec - chociaż to już mocno subiektywne - część osób twierdzi, że na "mechaniku" pisze im się przyjemniej.

Popularyzacja klawiatur mechanicznych w ostatnich latach sprawiła, że w sklepach znajdziemy całe zatrzęsienie różnych producentów i modeli w cenach od 150 do ponad 1000 złotych. Różnią się one diametralnie zastosowanymi przełącznikami (kolor, producent), układem, oprogramowaniem, podświetleniem RGB LED czy jakością wykonania. Nawet tak pozornie drobne różnice jak materiał nakładek na klawisze (tzw. keycap) może mieć kluczowe znaczenie. Wśród najpopularniejszych rozwiązań można wymienić obecnie PBT, ABS i POM.

Nakładki z ABS

Nakładki z ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) to rozwiązanie najpopularniejsze w klawiaturach mechanicznych z niskiego i średniego segmentu cenowego oraz rozwiązaniach biurowych. Mowa o tworzywie gdzie materiałem rdzeniowym jest styren, elastyczności nadaje butadien, a całość utwardza akrylonitryl.

Keycapy z ABS są najczęściej lekkie, gładkie i zauważyć można na nich wyraźny połysk. Chociaż to coś z czym najlepiej zaznajomiona jest większość użytkowników, to niestety są to też idealne warunki dla gromadzenia się brudu, zarówno pochodzenia naturalnego (tłuszcz), jak i pozostałości jedzenia.

Tego typu rozwiązanie też ma gorszą wytrzymałość na warunki zewnętrzne i zużycie. O ile niska temperatura topnienia w klawiaturze to nie problem, tak reagowanie ze światłem UV już tak. Kojarzycie zżółknięty sprzęt z dawnych lat (klawiatury, obudowy)? To właśnie często był ABS. Dochodzi też łatwość zarysowania oraz niska odporność na ścieranie. Zwłaszcza to ostanie może być problemem w tanich klawiaturach, gdzie oznaczenia na klawiszach to przeważnie tylko nadruk. Po kilku latach nie będzie po nim śladu, a klawisze będą wyglądały jak wypolerowane.

Co prawda część nakładek ABS z wyższej półki wytwarzana jest z grubszego materiału o lepszej wytrzymałości na wymienione zagrożenia, ale nawet wtedy prezentuje się to gorzej niż w przypadku keycapów z PBT. Czemu więc jest ich tyle na rynku? ABS to materiał wyjątkowo tani i bardzo prosty w obróbce.

Mocne strony nakładek ABS:

Elastyczne;

Niska cena;

Niska waga;

Prosta produkcja;

Ogrom różnych opcji na rynku.

Słabe strony nakładek ABS:

Szybciej się zużywają;

Naciśnięcia klawiszy są głośne, "puste";

Podatne na zbieranie tłuszczu z palców;

Mniejsza odporność na warunki zewnętrzne.



Nakładki z PBT

Nakładki z PBT, czyli Poli(tereftalan butylenu), to rozwiązanie stosowane głównie w droższych i lepszych klawiaturach mechanicznych. Mowa o polimerze z grupy poliestrów, otrzymywanym na drodze polikondensacji z glikolu butylenowego i tereftalanu dimetylowego. A mówiąc prościej to synonim twardości i trwałości.

Keycapy z tego materiału znane są z charakterystycznej, teksturowanej powierzchni. Zwiększa to przyczepność co przydatne jest zwłaszcza podczas intensywnych sesji grania lub szybkiego pisania. Klawisze też o dziwo zdają się mniej zbierać zabrudzenia niż rozwiązania z ABS. Dla wielu osób - zwłaszcza pracujących w biurze lub nie mieszkających samemu - ogromnym atutem będzie lepsza charakterystyka dźwięku. Innymi słowy wciśnięcia klawiszy są po prostu cichsze (oczywiście kluczowe tutaj zawsze są użyte przełączniki oraz stabilizatory).

Czy PBT to materiał idealny? Nie. Proces produkcji nakładek z PBT jest bardziej skomplikowany - głównie za sprawą większego kurczenia niż ABS. To przekłada się na wyższą cenę oraz mniejszy wybór nakładek w sklepach. Mimo wszystko bez problemu da się znaleźć zestawy zarówno dla klawiatur pełnowymiarowych, jak i modeli 60% czy 65%. Co więcej producenci używając droższego materiału bardziej się przykładają. Oznaczenia na klawiszach to rzadko kiedy nadruk, a częściej metoda "double-shot", gdzie materiał wstrzykuje się jeden w drugi. To zasadniczo wyklucza możliwość wytarcia się liter i cyfr.

Mocne strony nakładek PBT:

Lepsza przyczepność;

Wysoka wytrzymałość;

Lepsza charakterystyka dźwięku;

Nie są tak podatne na zabrudzenia;

Trwałe oznaczenia metodą "double-shot".

Słabe strony nakładek PBT:

Wysoka cena;

Wysoka waga;

Mniejsza wybór;

Bardziej kruche niż ABS;

Nakładki z POM

Nakładki z POM, czyli polioksymetylenu, to kolejne z popularnych, acz raczej najrzadszych w tym zestawieniu rozwiązań. Materiał ten głównie używany jest w keycapach sprzedawanych oddzielnie, które skierowane są do entuzjastów modyfikujących swoje klawiatury. Prócz tego często stosowany jest również w obudowach przełączników, płytkach usztywniających klawiaturę montowanych na PCB czy futerałach na nakładki.

W przypadku tych keycapów mamy do czynienia z gładką powierzchnią i mlecznym wyglądem. Większość nakładek POM jest w białawym kolorze, ale dość łatwo znaleźć rozwiązania barwione na pastelowe barwy. Często brak tutaj oznaczeń na klawiszach lub są one grawerowane w materiale. Klasyczny nadruk czy metoda double-shot to rzadkość. Mocną stroną tego typu klawiszy jest lepsza ekspozycja podświetlenia RGB LED.

Nakładki POM celowane są raczej w niedzielnych graczy i domowych użytkowników, czyli mniej wymagających konsumentów. Wyglądają bardzo ładnie, są tańsze od PBT, ale mogą wymagać mocniejszego i/lub bardziej precyzyjnego wciskania klawiszy. Podczas intensywnego grania lub bardzo szybkiego pisania za sprawą gładkiej powierzchni nie wszystkie wciśnięcia mogą zostać zarejestrowane przez klawiaturę.

Mocne strony nakładek POM:

Miła w dotyku tekstura;

Niższa cena niż nakładki PBT;

Niższa waga niż nakładki PBT;

Lepsza ekspozycja podświetlenia RGB LED.

Słabe strony nakładek POM:

Mniejsza trwałość niż PBT;

Mniejsza precyzja wciśnięć;

Wymagają precyzji przy wciskaniu;



Nakładki typu Double-shot i Pudding

Kupując klawiaturę mechaniczną lub szukając nowych nakładek możecie spotkać się też z takimi pojęciami jak "double-shot" i "pudding". Nie dotyczą one użytego materiału, a sposobu wykonania i wyglądu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z więcej niż jednym odlewem. Oznacza to bardzo trwałe oznaczenia na klawiszach, które dodatkowo przepuszczają podświetlenie RGB LED. Technika double-shot możliwa jest zarówno dla ABS, PBT, jak i POM. Najczęściej jednak dotyczy nakładek PBT lub rozwiązań sprzedawanych oddzielnie. Czemu? Bardziej skomplikowana produkcja oznacza wyższą cenę.

Pudding to wariant "double-shot" gdzie drugie tworzywo sztuczne wtryskiwane jest nie tylko by wypełnić oznaczenie, ale stworzyć dwie różne warstwy w nakładce. Wygląda to jak sama nazwa wskazuje jak deser typu pudding, gdzie dolna część jest (pół)przezroczysta. Pozwala to na bardzo wyraźne wyeksponowane podświetlenia RGB LED. Takie przełączniki w sklepowych klawiaturach to nadal rzadkość. Powód? Znowu bardziej skomplikowana produkcja, a więc wyższa cena.

Podsumowanie

Jakie nakładki do klawiatury mechanicznej są najlepsze? Jak zwykle trudno o jednoznaczną odpowiedź bo wszystko zależy od posiadanego budżetu oraz osobistych preferencji. Każde z rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony. Jednak moim zdaniem na sprzęcie, z którego często korzystamy nie warto oszczędzać. Jeśli zależy Wam na rozwiązaniu na lata zapewniającym wysoką precyzję odpowiedzią są keycapy PBT typu double-shot. W przypadku osób stawiających na wygląd nad funkcjonalnością (zwłaszcza wśród fanów RGB LED) warto też rozważyć rozwiązania POM. ABS nadaje się tylko do najtańszych klawiatur, bo jedyne mocne strony to niska cena i spory wybór w sklepach. Oczywiście Wy znając już dokładnie plusy i minusy wszystkich rozwiązań możecie mieć inne zdanie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, HyperX, AliExpress