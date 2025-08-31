Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na wrzesień 2025

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas głównie wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, jest płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z dysków talerzowych, oferując już tylko nośniki SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje HDD tracą sens w komputerach domowych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komfort pracy.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon czy Intel ARC. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach starszych generacji. Wszystkie nasze zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

Jeśli komuś zależy na najlepszym stosunku cena-wydajność warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane. Co prawda w sklepach pojawiły się już generacje NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz Radeon RX 9000, ale ich dostępność jest niska, a ceny bardzo wysokie.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Zestaw komputerowy do 1000 zł (AMD)

To najtańszy zestaw komputerowy w naszym poradniku, który złożony został całkowicie z nowych części, dostępnych w sklepach i objętych gwarancją. Nie jest to demon wydajności, ale bez problemu poradzi sobie z przeglądaniem internetu, konsumpcją treści i pracą biurową. Co najważniejsze ma duże możliwości taniej modernizacji w przyszłości. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 3400G 269 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 219 zł Pamięci RAM G.SKILL Aegis 16 GB 3200 MHz CL 16 165 zł Karta graficzna Zintegrowana w procesorze Dysk GIGABYTE 4000E 250 GB 89 zł Zasilacz DeepCool PF500 500 W 80+ 149 zł 891 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2000 zł (AMD)

Ten zestaw komputerowy to pierwsza maszyna w naszym poradniku, którą można nazwać "gamingową". Wszystko za sprawą dedykowanego, a nie zintegrowanego układu graficznego. Tak czy siak 6 rdzeni i 12 wątków w procesorze oraz NVIDIA GeForce RTX 3050 w 2025 roku to raczej propozycja tylko dla osób, które ogrywają tytuły sprzed lat albo czerpią radość z produkcji niezależnych, a nie dla fanów wymagających gier AAA.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 5600X 529 zł Płyta główna ASRock A520M-HDV 219 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM PRO 16 GB 3600 MHz CL 18 179 zł Karta graficzna PNY GeForce RTX 3050 Verto 6 GB 749 zł Dysk GOODRAM PX500 149 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 219 zł 2044 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 2500 zł (Intel)

Wydając kilkaset złotych więcej dostajemy procesor z mocniejszym pojedynczym wątkiem oraz kartę graficzną z nowszej generacji. Co to oznacza? Zestaw poradzi sobie z nowszymi grami o lepszej grafice i po prostu posłuży dłuższy czas. Nadal nie jest to jakiś potwór, a bardziej solidna podstawa do modernizacji w przyszłości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej rozbudowaną i lepiej wyposażoną płytę główną.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑12400F 459 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 379 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM PRO 16 GB 3600 MHz CL 18 179 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 7600 Pulse GAMING OC 8 GB 1069 zł Dysk GOODRAM PX500 149 zł Zasilacz MSI MAG A550BN 550 W 80 PLUS Bronze 219 zł 2454 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 3100 zł (Intel)

Ten zestaw komputerowy pozwoli już na zabawę w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD bez konieczności wybierania niskiego profilu w ustawieniach gry, a okolice średnio-wysokiego. Wszystko dzięki aż 10-rdzeniowemu procesorowi, wydajniejszej karcie pamięci z dwa razy większą pamięcią VRAM oraz 32 GB pamięci RAM, coraz częściej wymaganym przez gry AAA. Do tego dochodzi nieco mocniejszy zasilacz.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5‑14400F 549 zł Płyta główna MSI PRO B760M-P DDR4 379 zł Pamięci RAM G.SKILL Ripjaws V 32 GB 3600 MHz CL 18 339 zł Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 GB 1369 zł Dysk Kioxia Exceria Plus G3 1 TB 239 zł Zasilacz ENDORFY Vero L5 600 W 80 PLUS Bronze 249 zł 3124 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 4100 zł (AMD)

Pora na zmianę klimatów i przejście na procesory AMD Ryzen 7000, które aktualnie oferują znacznie lepszy stosunek ceny do wydajności niż na premierę. Pozwala nam to też sięgnąć wreszcie po pamięci RAM DDR5, a prócz tego dostajemy kilka udogodnień jak modularny zasilacz o wyższej mocy i sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold. Dużo ważniejszą zmianą jest jednak wydajniejsza karta graficzna.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 5 7500F 569 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 579 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 439 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 GB 1719 zł Dysk Kioxia Exceria Plus G3 1 TB 239 zł Zasilacz Fractal Design Ion 750 W 80 PLUS Gold 399 zł Chłodzenie ENDORFY Fera 5 139 zł 4083 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5000 zł (AMD)

Procesor AMD Ryzen 7 7700X to przedstawiciel generacji, która oparta jest na architekturze AMD Zen 4. Oferuje on 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,4 GHz. Debiutował pod koniec 2022 roku i korzysta z przyszłościowej platformy z gniazdem AMD AM5. 32 GB wydajnej pamięci RAM DDR5 wystarczy do wszystkich gier AAA w najbliższych latach. I to z działającym w tle Discordem, Steamem czy przeglądarką. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7700X 1099 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 559 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 439 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 7800 XT Speedster QICK 319 16 GB 2099 zł Dysk Kioxia Exceria Plus G3 1 TB 239 zł Zasilacz Fractal Design Ion 750 W 80 PLUS Gold 399 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 199 zł 5033 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 5600 zł (Intel)

Intel Core i5-14600KF to procesor z końca 2023 roku. Mowa o 14 rdzeniach i 20 wątkach z zegarem bazowym 3,5 GHz i do 5,3 GHz w trybie Turbo. Co więcej jest on odblokowany, a więc entuzjaści mogą pokusić się o OC. To aktualnie prawdopodobnie najlepszy CPU do gier pod względem stosunku ceny do wydajności. Dostajemy tutaj jednak nowszą i wydajniejszą kartę graficzną z rodziny Radeon RX 9000.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i5-14600KF 779 zł Płyta główna GIGABYTE Z790 D AX DDR5 689 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 439 zł Karta graficzna Sapphire Radeon RX 9070 Pulse 16 GB 2719 zł Dysk Kioxia Exceria Plus G3 1 TB 239 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 515 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 199 zł 5579 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 6500 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najlepszych układów dla graczy. Co prawda oferuje "tylko" 8 rdzeni i 16 wątków, ale pierwsze skrzypce gra aż 96 MB pamięci L3. Płyta główna z gniazdem AM5 stwarza też pole do modernizacji w przyszłości. Osoby, którym zależy na cichej pracy komputera mogą rozważyć dopłacenie do chłodzenia wodnego jak Arctic Liquid Freezer III, bowiem seria AMD Ryzen 7000X3D jest dość gorąca. Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 1519 zł Płyta główna ASRock B650M Pro RS 559 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 439 zł Karta graficzna XFX Radeon RX 9070 XT Swift Triple Fan 16 GB 2999 zł Dysk Kioxia Exceria Plus G3 1 TB 239 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 515 zł Chłodzenie Endorfy Fortis 5 199 zł 6469 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 7500 zł (Intel)

Ten zestaw komputerowy to aż 20 rdzeni i 28 wątków przy zegarze do 5,6 GHz i to zaraz po wyjęciu z pudełka oraz najnowsza karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Tym samym bez różnicy czy jesteście zapalonymi graczami strategii, sandboxów czy może potrzebujecie maszyny do wymagającej pracy - ta konfiguracja sprzętowa się świetnie do tego nadaje.

Komponent Model Cena Procesor Intel Core i7-14700KF 1399 zł Płyta główna GIGABYTE Z790 AORUS Elite AX 899 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz CL 32 469 zł Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus X3 OC 16 GB 3499 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 359 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 515 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 7559 zł Pokaż więcej

Zestaw Komputerowy do 8200 zł (AMD)

AMD Ryzen 7 9800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wąkowy procesor, który debiutował na rynku w listopadzie. Za sprawą najnowszej architektury AMD Zen5 oraz ogromnej pamięci podręcznej (aż 96 MB!) jest to aktualnie najwydajniejsza propozycja do gier. Osoby szukające komputera do pracy, zwłaszcza zadań wielowątkowych, powinny jednak skierować wzrok w stronę Intela. AMD Ryzen 9000X3D to CPU typowo gamingowe.

Komponent Model Cena Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D 2059 zł Płyta główna ASRock X870 Pro RS 889 zł Pamięci RAM GOODRAM IRDM 32 GB 6000 MHz CL 30 439 zł Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus X3 OC 16 GB 3499 zł Dysk Kingston KC3000 1 TB 359 zł Zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 750 W 515 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 8179 zł Pokaż więcej

Zestaw komputerowy do 10 000 zł (Intel)

Tutaj popuściliśmy trochę wodzę fantazji i pozwoliliśmy zaszaleć sobie z budżetem, acz nadal pamiętając o dobrym stosunku wydajności i jakości, względem ceny. W efekcie otrzymujemy jedną z najmocniejszych konsumenckich kart graficznych od NVIDII, najwydajniejszy procesor Intela 14. generacji, 32 GB pamięci RAM DDR5 z wysokim zegarem oraz SSD M.2 NVMe 2 TB. Sięgnęliśmy również po bardziej rozbudowaną płytę główną i dużo mocniejszy zasilacz oferujący 10 lat gwarancji. Komponent Model Cena Procesor Intel Core i9-14900KF 1749 zł Płyta główna ASUS TUF GAMING Z790-PRO WiFi 1249 zł Pamięci RAM PATRIOT Viper Venom DDR5 32 GB 7200 MHz CL 32 499 zł Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5080 Prime OC 16 GB 4699 zł Dysk Kingston KC3000 2 TB 589 zł Zasilacz Seasonic Focus GX-1000 v4 1000 W 829 zł Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm 419 zł 10 033 zł Pokaż więcej

Polecane obudowy komputerowe

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas ma inny gust, a więc trudno do każdego zestawu zaproponować optymalną obudowę, która odpowiadałaby wszystkim. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dodatkowe zestawienie samych obudów w różnych przedziałach cenowych, które pasują do proponowanych przez nas komputerów. Do wyboru są konstrukcje od różnych producentów i w szerokim zakresie cen. Oczywiście nie warto łączyć najtańszego zestawu z najdroższą obudową i vice versa.

Polecane chłodzenia procesora

Chłodzenie procesora to element, na którym początkowo można trochę zaoszczędzić. Większość CPU od AMD i Intela dostaje podstawowy cooler w zestawie - wyjątkiem są procesory do podkręcania. Nie jest on ani wydajny, ani cichy, ale ma dwa plusy - jest "za darmo" oraz zmieści się w prawie każdej "skrzynce". Trzeba bowiem pamiętać, że wysokość coolera trzeba dopasować względem szerokości obudowy. Dodatkowo tutaj w dużej mierze decyduje gust, bo niektórzy z Was mogą szukać prostych konstrukcji, a inni RGB LED.

