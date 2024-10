Polskie piekiełko routerowe. Wziąłem operatorów na kolanko i pytam

Chcesz podłączyć Internet światłowodowy, ale nie wiesz, czy możesz użyć własnego routera? Operatorzy mają różne podejście do tej kwestii – jedni dają zielone światło, inni stawiają warunki, a jeszcze inni całkowicie blokują taką możliwość. Sprawdź, jak to wygląda w w kilku sieciach, zanim podpiszesz umowę.

Internet światłowodowy stał się standardem dla wielu użytkowników, oferując szybkie i stabilne połączenie. Jednak wraz z nim często pojawia się pytanie o możliwość korzystania z własnego routera. Temat ten poruszyłem w opublikowanym na łamach Telepolis.pl felietonie, w którym oparłem się między innymi na własnych doświadczeniach z pomarańczowym światłowodem. Jak zaznaczyłem wtedy, operatorzy różnie podchodzą do tej kwestii.

Jak jest w Orange, to już w zasadzie wiemy. Można tam skorzystać z własnego routera, o ile spełnia wymagania pomarańczowego operatora, ale nie dotyczy to każdej oferty. Ja na przykład korzystam z takiej, w której nie mogę swojego własnego routera podpiąć bezpośrednio do urządzenia ONT, które mam od operatora. A jak jest u innych?

Światłowód na własnym routerze

Do kilku operatorów wysłałem dwa pytania:

Co operator uważa za urządzenie końcowe przy usłudze światłowodowej?

Czy operator pozwala na podłączenie urządzenia klienta (routera) bezpośrednio do światłowodu lub urządzenia ONT, z pominięciem routera dostarczonego przez operatora? Jeśli tak, to jakie należy spełnić warunki? Jeśli nie, jakie są tego powody?

W niektórych przypadkach dodałem jeszcze trzecie pytanie:

Czy odpowiedź na wcześniejsze pytania jest uzależniona od tego, czyja infrastruktura światłowodowa jest wykorzystywana do dostarczenia usługi? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Oto, czego się dowiedziałem od czterech operatorów. Kolejność poniżej jest taka, jak kolejność napływających odpowiedzi.

Światłowód w Play:

Fioletowy operator uznaje za urządzenie końcowe router Wi-Fi, który dostarcza razem z usługą. Play na ten moment pozwala na podłączenie własnego routera bezpośrednio do światłowodu (lub urządzenia ONT), z pominięciem ich urządzenia.

Jednak w zależności od tego w jakiej sieci działa urządzenie wymagane mogą być specjalne ustawienia.

– dodała Katarzyna Piotrowska-Tajak z biura prasowego Play

Światłowód w Vectrze:

Vectra ma odmienne podejście. Operator uznaje, że urządzeniem końcowym w przypadku jego sieci jest sprzęt należący do klienta, taki jak telewizory, komputery czy smartfony. Z kolei router jest tak zwanym "urządzeniem abonenckim" (podobnie jak dekoder, modem czy terminal). Taki sprzęt jest dostarczany przez operatora i jest niezbędny do świadczenia usług według przyjętych standardów.

Te ostatnie są zarządzane i monitorowane przez nas, co pozwala nam zapewnić wysoką jakość usług i bezpieczeństwo sieci. Dlatego podłączamy tylko nasze urządzenia abonenckie i nie odpowiadamy za urządzenia działające z pominięciem naszego sprzętu.

– przekazało biuro prasowe Vectry

Światłowód w Netii:

Netia jest bardziej elastyczna od Vectry. Urządzeniem końcowym dla tego operatora jest router podłączony do ONT (w przypadku sieci innych operatorów) lub router zintegrowany z ONT (w przypadku własnej sieci). Urządzenia te są dostarczane przez Netię.

Generalnie pracujemy nad wprowadzeniem normalnego procesu wymiany Combo ONT na proste ONT (plus własny router) na życzenie dla zaawansowanych klientów. Najlepiej jednak zgłosić chęć posiadania własnego routera monterowi w trakcie instalacji, gdyż w większości przypadków na sieci własnej domyślnie jest Combo ONT. Technicy mają też proste ONT, więc jak się powie co i jak przy instalacji, to nie robimy z tym problemów. Ale ONT (jak rozpisuję poniżej) musi być nasze (albo operatora hurtowego).

– napisał Karol Wieczorek, rzecznik prasowy Netii

Netia pozwala na podłączenie własnego routera do jej ONT. Operator nie pozwala na podłączenie do światłowodu urządzenia ONT klienta ze względu na potencjalnie możliwe:

zakłócanie pracy innych klientów czy uszkodzenie sprzętu (takie ONT nie były weryfikowane przez operatora),

możliwość dostępu do wewnętrznych zasobów Netii.

Rzecznik prasowy Netii dodał, że podłączanie ONT klientów jest monitorowane i usługi są blokowane do czasu usunięcia urządzenia.

Światłowód w sieci INEA:

INEA również uznaje, że urządzeniem końcowym jest router dostarczony przez operatora. Pełni on rolę interfejsu między jego infrastrukturą oraz urządzeniami klienta, takimi jak komputery, telewizory czy smartfony. Operator z Wielkopolski daje zielone światło dla własnego routera klienta. Można go podłączyć bezpośrednio do ONT (przez port RJ45), z pominięciem routera operatora. Inea zapewnia, że jest to możliwe we wszystkich nowych instalacjach.

Klient ma pełną swobodę wyboru własnego sprzętu, jednak wsparcie techniczne z naszej strony obejmuje jedynie urządzenia dostarczone przez INEA. Taki scenariusz jest możliwy w przypadku wszystkich nowych instalacji. W przypadku starszych instalacji, gdzie ONT i router są zintegrowane w jednym urządzeniu, konieczne jest przestawienie urządzenia w tryb “bridge”. Wówczas klient podłącza swój router do portu LAN urządzenia dostarczonego przez INEA, które pełni wtedy funkcję konwertera światłowodowego. Warto zaznaczyć, że każdego dostawcę usług światłowodowych obowiązują standardy dotyczące infrastruktury obsługiwanej przez dostawców światłowodowych, które mogą się od siebie mniej lub bardziej różnić. W przypadku niektórych dostawców konieczne jest korzystanie ze sprzętu INEA ze względu na specyficzne wymagania konfiguracyjne, które nie są wspierane przez typowe urządzenia dostępne w sprzedaży detalicznej.

– wyjaśnił Maciej Piechociński, Prezes INEA

Jak widać, różni operatorzy różnie podchodzą do kwestii własnych routerów. Play i Inea dają dużą swobodę, Netia pozwala na to pod pewnymi warunkami, a Vectra całkowicie blokuje taką możliwość. Przed decyzją o wyborze operatora warto zatem zweryfikować jego politykę w tym zakresie, szczególnie jeśli zależy nam na korzystaniu z własnego routera. Warto również pamiętać, że korzystanie z własnego sprzętu może wiązać się z ograniczonym wsparciem technicznym ze strony operatora.

