T-Mobile zwiększył zasięg internetu. Skorzystają mieszkańcy całej Polski

T-Mobile Polska rozszerza dostępność internetu stacjonarnego. Dzięki zeszłorocznej umowie z PŚO dostępność szybkiej sieci będzie jeszcze większa i obejmie nowe rejony Polski.

W zeszłym roku T-Mobile podpisał umowę z hurtowym operatorem Polski Światłowód Otwarty (PŚO), a teraz pochwalił się wynikającym z tego rozszerzaniem dostępności internetu stacjonarnego. Usług światłowodowe są już dostępne na wszystkich łączach PŚO, wykorzystywane są także te, które działają w hybrydowej technologii HFC.

T-Mobile z większym zasięgiem internetu stacjonarnego. Kto skorzysta?

Z udostępnionej właśnie przez T-Mobile infrastruktury światłowodowej PŚO skorzystają mieszkańcy całej Polski, w tym aglomeracji śląskiej, Dolnego Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny, którzy do tej pory nie mieli dostępu do stacjonarnych usług operatora.

W aglomeracji śląskiej, dzięki zasięgowi PŚO, dostęp do szybkiego internetu od T-Mobile zyskują niemal wszyscy mieszkańcy Tychów, Siemianowic Śląskich, Zawiercia.

Na Dolnym Śląsku internet światłowodowy T-Mobile dotarł między innymi do Lubina, a w Małopolsce kluczowym punktem będzie Kraków. W tych miejscowościach oferta internetu światłowodowego T-Mobile była już wcześniej dostępna w wybranych lokalizacjach, jednak od dziś obejmie kolejne dzielnice i osiedla.

Internet światłowodowy T-Mobile już teraz dociera do 8,3 milionów gospodarstw domowych w całym kraju. Podpisana w grudniu ubiegłego roku umowa z PŚO zapewnia T-Mobile dostęp do 3,8 miliona istniejących łączy oraz łączy budowanych przez spółkę w przyszłości. Do 2028 roku PŚO chce objąć zasięgiem FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Cześć łączy należących do PŚO wykorzystuje starszy standard HFC (hybrydowa sieć światłowodowo-koncentryczna – eng. Hybrid Fibre-Coaxial) odziedziczony po UPC, który mimo ograniczeń zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu. PŚO prowadzi jednak stałą modernizację HFC do FTTH w technologii XGS-PON o prędkości nawet 5 Gb/s.

Aktualną dostępność światłowodowej oferty T-Mobile klienci mogą sprawdzić na stronie t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/internet-swiatlowodowy.

