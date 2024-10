Większy zasięg światłowodu. Internet FTTH na kolejnych obszarach Polski

Jak co miesiąc, Polski Światłowód Otwarty informuje o rozbudowie zasięgu internetu szerokopasmowego. We wrześniu na mapie dostępności usług FTTH przybyło ponad 27 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty, spółka stworzona przez Play i Infravia Capital, to hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Zasięg oferowanej sieci jest stale rozbudowywany z wykorzystaniem standardu XGS-PON, co pozwala świadczyć usługi FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

We wrześniu 2024 r. w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się ponad 9 tys. nowych gospodarstw domowych z 25 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2897), Krakowie (1211) i Wrocławiu (978).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bolesławiec

Bydgoszcz

Ciechanów

Dzierżoniów

Gdańsk

Gdynia

Głowno

Jaworzno

Kalisz

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Kraśnik

Leszno

Lublin

Łódź

Pruszków

Ruda Śląska

Szczecin

Świdnik

Tarnów

Tomaszów Mazowiecki

Warszawa

Wrocław

Września

Operator prowadzi również modernizację należącej wcześniej do UPC sieci HFC do standardu FTTH. We wrześniu w ten sposób zwiększył zasięg nowoczesnego internetu o 18 383 gospodarstwach domowych.

Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 27 tys. gospodarstw domowych.

Obecnie w zasięgu PŚO znajduje się już ponad 3,8 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku operator planuje powiększyć go o 2 mln nowych gospodarstw domowych, by docelowo objąć nim ponad 6 mln.

