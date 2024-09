Orange Funbox 10 we wszystkich ofertach światłowodu

Szybki model Orange Funbox 10 jest już dostępny we wszystkich ofertach Orange Światłowód. Na razie skorzystają z niego tylko nowi klienci.

Orange udostępnił nowy modem Funbox 10 dla wszystkich ofert Orange Światłowód. W opcjach 8 Gb/s i 2 Gb/s kosztuje 4,99 zł miesięcznie, a w pozostałych, czyli 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s, oznacza wydatek 20 zł miesięcznie. Na razie oferta na Funbox 10 jest przeznaczona tylko dla nowych klientów.

Udostępniliśmy nowy #Funbox10 dla wszystkich ofert #OrangeŚwiatłowód. W opcjach 8 Gb/s i 2 Gb/s kosztuje 4,99 zł miesięcznie, a w pozostałych (1 Gb/s, 600 Mb/s i 300 Mb/s) 20 zł miesięcznie. Na razie oferta jest tylko dla nowych klientów. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) September 30, 2024

Funbox 10 początkowo był dostępny tylko w najszybszym wariancie usługi na szerokopasmowy internet Orange – pilotażowo wprowadzanej jako Światłowód Pro 10.0, a ostatecznie oferowanej jako Orange Światłowód 8 Gb/s.

Funbox 10 to zmodyfikowany wariant urządzenia Livebox 7 dostępnego już wcześniej we Francji. Funbox 10 jest kompatybilny ze standardem XGS-PON i zapewnia przesyłanie danych z teoretyczną prędkością do 10 Gb/s, a praktycznie w Orange – do 8,2 Gb/s.

Użytkownicy Funboksa 10 mogą korzystać z trzyzakresowego Wi-Fi 6E (2,4 GHz 3x3, 5 GHz 4x4, 6 GHz 4x4), choć jak wynika z zapowiedzi operatora, w przyszłości sprzęt ma się doczekać programowej aktualizacji do Wi-Fi 7. Za sprawne działanie sieci odpowiada udoskonalony mechanizm Smart Wi-Fi, który automatycznie dobiera najlepsze parametry sieci Wi-Fi w zależności od możliwości podłączanych urządzeń i sytuacji w otoczeniu.

Funbox 10 wyposażony jest w port Ethernet (RJ-45) o prędkości do 10 Gb/s, a także w 4 porty o prędkości do 1 Gb/s. Na obudowie znajdziemy też port USB 3.0 oraz dwa złącza FXS do podłączenia telefonu VoIP.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange, opracowanie własne