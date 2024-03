Orange przyspiesza światłowód do 8 Gb/s. Szczegóły nowej oferty

W Warszawie i Krakowie można już korzystać z ultraszybkiego Orange Światłowodu o prędkości aż do 8 Gb/s. Na start, w zasięgu znalazło się ponad 830 tys. gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku Orange planuje zaoferować światłowód do 8 Gb/s w kolejnych miastach.

Orange przekonuje, że światłowód w nowej opcji spełni potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Sprawdzi się w streamingu wideo, do gier online czy wirtualnej rzeczywistości. Operator zachwala, że to idealne rozwiązanie dla osób wykonujących wolne zawody związane z przesyłaniem dużych plików, czyli grafików, twórców gier wideo czy profesjonalistów zajmujących się obróbką dźwięku.

Ultraszybki Orange Światłowód polecany jest do zadań jak rendering filmów 4K, szybkie operacje zdalne na dużych bazach danych, transmisje strumieni z kamer o wysokiej rozdzielczości.

Pomarańczowy operator zapewnia, że nowość sprawdzi się też tam, gdzie z sieci intensywnie korzysta wielu użytkowników jednocześnie, na różnych urządzeniach. Dzięki Wi-Fi można podłączyć nawet 256 urządzeń.

Z Orange Światłowodu korzysta już ponad 1,3 mln klientów i coraz więcej z nich wybiera wyższe opcje prędkości. Dziś robimy kolejny ogromny krok i sięgamy po najnowsze rozwiązania technologiczne, dając klientom internet światłowodowy o prędkości do 8 Gb/s. To innowacyjne rozwiązanie odpowiada nie tylko na obecne potrzeby klientów, ale także na te, które dopiero się pojawią

– mówi Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Jak zapowiada Liudmila Climoc, w planach jest objęcie zasięgiem nowej oferty blisko 2 mln gospodarstw domowych do końca roku.

Orange Światłowód 8 Gb/s – szczegóły techniczne

Przepustowość, czyli maksimum możliwość technologii XGS-PON wynosi 10 Gb/s. Prędkość pobierania, jaką użytkownicy mogą realnie osiągnąć na swoim urządzeniu, to 8 Gb/s. Prędkość wysyłania danych, jakie oferuje usługa, to maksymalnie 1 Gb/s.

Aby skorzystać z możliwości tak szybkiego łącza, niezbędny jest laptop lub komputer stacjonarny z portem 10 Gb/s. Światłowód do 8 Gb/s obsługuje nowy modem Funbox 10 – z najnowszym standardem Wi-Fi 6E, gotowy już na pasmo 6 GHz.

Orange Światłowód 8 Gb/s – kto skorzysta?

Orange Światłowód do 8 Gb/s jest obecnie dostępny dla nowych klientów – podpisujących umowy na 24 miesiące lub na czas nieokreślony. W opcji z rabatami, wraz z Funboxem 10, można z niego korzystać już od 200,01 zł miesięcznie. A przy zamówieniu przez stronę www klienci mogą skorzystać z dodatkowej promocji.

Szczegóły oferty Orange Światłowód do 8 Gb/s są dostępne na stronie www.orange.pl/8.

Oprócz najnowszej prędkości, w Orange można korzystać także z opcji do 300 Mb/s, do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s, a także Światłowodu Pro 2.0, oferującego prędkość do 2 Gb/s łącznie na wszystkich urządzeniach w domu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange