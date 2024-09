Orange z darmową dostawą. Jest 30 tys. nowych punktów

Orange dodał nową opcję na darmowe dostawy produktów zakupionych w sklepie na stronie operatora. Teraz można też skorzystać z punktów DPD Pickup.

Klienci kupujący smartfony czy inne urządzenia w pomarańczowym sklepie na stronie www.orange.pl będą mogli je teraz odebrać za darmo, wybierając jeszcze jedną metodę dostawy – punkty DPD Pickup. Dotychczas bezpłatna dostawa oferowana była wyłącznie w Paczkomatach InPost oraz osobiście w salonach Orange.

Orange ma 30 tys. nowych punktów dostaw

Dzięki nowej opcji dostawy klienci kupujący w sklepie Orange mogą skorzystać z 30 tys. punktów DPD Pickup, które znajdują się m.in. w sklepach Żabka, Lidl, Dino, Kaufland i na stacjach paliw Shell.

Można się też zdecydować na kuriera DPD, jednak w tym przypadku dostawa nie jest darmowa – jej koszt wynosi 19,99 zł w przypadku płatności online, a dodatkowo o 6 zł drożej w przypadku płatności przy odbiorze.

Promocja darmowej dostawy do punktów DPD dotyczy klientów indywidualnych i biznesowych ofert mobilnych w Orange oraz klientów korzystających z oferty Orange Love w opcji dwóch usług – na telefon i internet mobilny. Bezpłatne dostawy do punktów DPD Pickup obowiązują podczas zawierania umów cyfrowych z płatnością online, są też przewidziane dla osób wybierających same urządzenia na raty lub bez z płatnością online.

