Orange wspiera powodzian darmowym Internetem

Orange Polska wyciągnął pomocną dłoń do swoich klientów, którzy mieszkają na terenach dotkniętych powodzią. Otrzymają oni dodatkowy, bezpłatny pakiet Internetu, by móc łatwiej uzyskać dostęp do sieci i skontaktować się z bliskimi.

W odpowiedzi na klęskę żywiołową niszczącą południowo-zachodnie obszary Polski, Orange Polska przygotował pomoc dla swoich klientów dotkniętych powodzią. Pomarańczowy operator postanowił udostępnić im dodatkowy pakiet 300 GB Internetu. Jego celem jest ułatwienie komunikacji z bliskimi i dostęp do niezbędnych informacji w tym trudnym czasie.

Jak otrzymać dodatkowe gigabajty?

W przypadku klientów korzystających z ofert Orange na kartę czy usług abonamentowych (zarówno indywidualnych, jak i biznesowych) oraz użytkowników nju mobile, pakiet zostanie aktywowany automatycznie. Potwierdzeniem tego faktu będzie SMS z informacją o przyznaniu dodatkowych gigabajtów.

Darmowy pakiet Internetu można wykorzystać w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wiadomości SMS, na terenie całej Polski.

W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą. Otrzymujesz od nas bezpłatny pakiet 300 GB. Możesz wykorzystać go w kraju od teraz przez 30 dni.

– taka jest treść SMS-a

Klienci Orange Flex również otrzymają 300 GB za darmo, jednak w ich przypadku konieczna będzie jego aktywacja. Otrzymają oni powiadomienie w aplikacji oraz SMS-a z indywidualnym kodem, który należy wpisać w aplikacji w ciągu 14 dni.

Solidarność w obliczu katastrofy

Trwająca powódź to ogromna tragedia dla tysięcy mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Inicjatywa Orange Polska to wyraz solidarności z klientami, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Udostępnienie dodatkowego Internetu powinno pomóc w utrzymaniu kontaktu z bliskimi, uzyskaniu niezbędnych informacji i wsparcia, a także w powrocie do normalności po przejściu klęski żywiołowej.

