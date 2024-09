Masz T-Mobile? Numer +48 602 900 000 warto zapisać

Również i T-Mobile dokłada swoją cegiełkę do pomocy w reakcji na powódź na południu Polski. Operator znosi limity danych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, czy korzystają z oferty abonamentowej, czy prepaid.

Od dziś, aż do końca tygodnia. 22 września, klienci T-Mobile mogą korzystać z nielimitowanego transferu danych.

Jako firma, której misją jest łączenie ludzi i likwidowanie barier w komunikacji, chcemy umożliwić każdemu dotkniętemu tą katastrofą niezakłócony dostęp do informacji i kontaktu z bliskimi oraz służbami ratunkowymi

– wyjaśnia T-Mobile.

Dla osób poszkodowanych T-Mobile uruchomił także skróconą ścieżkę kontaktu z Biurem Obsługi Abonenta. Wystarczy zadzwonić pod numer +48 602 900 i wybrać 8, aby szybko uzyskać pomoc konsultantów magentowej sieci. Można też dzwonić na 602 900 000 w razie zalania lub utraty telefonu.

Dodatkowo T-Mobile przygotował też kilka praktycznych informacji, które mogą być przydatne dla osób, przebywających na terenach dotkniętych powodzią.

Miniony weekend to czas wzmożonej pracy naszych zespołów, które działały bez przerwy, by utrzymać łączność w najbardziej potrzebujących miejscach. Nasze ekipy techniczne, zarówno w terenie, jak i w centrali, zapewniają sprawne działanie sieci, aby nasi klienci mieli stały dostęp do usług