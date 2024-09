Orange wprowadza nowy wymóg. Będzie trochę trudniej, ale to dobrze

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Orange wprowadza uwierzytelnianie dwuskładnikowe do konta i aplikacji Mój Orange. Dla użytkowników oznacza to przede wszystkim większe bezpieczeństwo konta.

Złodziej nie zaloguje się na Twoje konto. Nie przejmie też dostępu i nie będzie mógł poznać Twoich wrażliwych danych. Nawet jeśli używasz takich samych haseł w różnych miejscach, oszust i tak nie da rady

– zachwala Orange nową opcję Mój Orange.

O zmianach dotyczących uwierzytelniania dwuskładnikowego w Mój Orange operator mówił już niecałe dwa miesiące temu. Prosił też, by użytkownicy sprawdzili, czy w Mój Orange wpisali właściwe numery telefonów. Nie było tylko wiadomo, kiedy to rozwiązanie zostanie wprowadzone. Teraz już wiadomo – od dziś.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Mój Orange dla pierwszych klientów

Jak wyjaśnia Orange na firmowym blogu, pierwsza grupa, której operator uruchomi uwierzytelnianie dwuskładnikowe, dowie się o tym już dziś. Do tych klientów trafi komunikat z aplikacji, który przypomni o konieczności przypisania właściwego numeru do konta, ale przede wszystkim przeprowadzi krok po kroku przez cały proces. Wszystko ma być proste i każdy powinien sobie poradzić.

Kilka dni później użytkownicy dostaną kolejną informację o tym, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Mój Orange zostało już uruchomione. Wtedy będą musieli zalogować się od nowa, bo aplikacja zakończy aktywną sesję. Operator radzi, by podczas ponownego logowania przy okazji zmienić hasło na nowe – nie jest to konieczne, ale na pewno zwiększy jeszcze bezpieczeństwo.

Orange zapowiada, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Mój Orange będzie sukcesywnie uruchamiać dla kolejnych, dużych grup użytkowników. Dlaczego nie od razu? Operator wyjaśnia, że użytkowników Mój Orange jest naprawdę wielu, a uruchomienie czegoś dla bardzo dużej grupy ludzi naraz to spore wyzwanie. Lepiej więc wprowadzać nową funkcję powoli, ale bez błędów.

Jak będzie przebiegało uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Mój Orange? Analogicznie jak w wielu innych serwisach i aplikacjach, które korzystają z tej metody, po wpisaniu e-maila i hasła pojawi się monit o podanie dodatkowego składnika potwierdzenia dostępu do konta. W Mój Orange będzie do tego celu wykorzystywany kod przesyłany w wiadomości SMS. Dlatego tak ważne jest podanie aktualnego numeru telefonu.

Żeby się upewnić, czy numer telefonu się zgadza, należy zalogować się na swoje konto na www.orange.pl lub w aplikacji Mój Orange, a później wejść w menu Więcej/Ustawienia/Zabezpieczenia/Autoryzacja SMS.

Zwiększenie bezpieczeństwa konta Mój Orange sprawi, że przestępcy będą mieli utrudnione zadanie podczas włamania do konta, co uniemożliwi oszustom wykorzystanie go do rejestracji kart pre-paid metodą „na słupa”, wzrośnie też bezpieczeństwo wymiany karty SIM na eSIM, użytkownik zyska też pewność, że przestępca nie zdobędzie ważnych danych adresowych i kontaktowych.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Blog Orange Polska