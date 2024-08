Orange: dostęp do światłowodu FTTH będzie tańszy

Orange wprowadza nowe zasady hurtowego dostępu do własnej sieci światłowodowej FTTH na zasadach komercyjnych. Operatorzy korzystający z tej oferty zyskają korzystniejszy dostęp do 2,5 mln łączy.

Orange poinformował o nowych zasadach dostępu hurtowego do swojej sieci światłowodowej – teraz będą korzystniejsze dla operatorów detalicznych.

Orange chwali się największą w Polsce siecią światłowodową FTTH (Fiber To The Home, światłowód do domu). Część z niej znajduje się na obszarach regulowanych, gdzie zasady i ceny dostępu hurtowego zatwierdza UKE. Pozostała infrastruktura optyczna Orange – na obszarach zderegulowanych – dostępna jest na zasadach komercyjnych.

Od 28 sierpnia infrastruktura optyczna na terenach zderegulowanych, obejmujących blisko 2,5 miliona gospodarstw domowych, będzie dostępna na zbliżonych warunkach cenowych, z których obecnie korzystają operatorzy na obszarach regulowanych. Orange wyjaśnia, że w ten sposób chce znacząco zwiększyć liczbę operatorów, z którymi współpracuje.

Nowe, korzystniejsze warunki dostępu do sieci światłowodowej Orange zdaniem pomarańczowego operatora pozytywnie wpłyną na rozwój rynku hurtowego w Polsce.

Zasięg światłowodowy FTTH w Polsce jest już znaczny, ale nadal niższy niż w krajach zachodu. Umiarkowane wykorzystanie istniejących sieci powoduje, że rynek infrastruktury ma wciąż duży potencjał i można się spodziewać jego dalszego rozwoju

– wyjaśnia Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego Orange Polska.

Nowe zasady rozliczeń w hurtowej ofercie Orange mają ułatwić operatorom detalicznym tworzenie długoterminowych strategii biznesowych na podstawie racjonalnych warunków finansowych i technicznych. Mniejsi dostawcy usług telekomunikacyjnych nie będą musieli inwestować we własną sieć na obszarze, gdzie znajduje się już sieć światłowodowa wybudowana przez większych graczy.

Przedsiębiorcy, którzy mają atrakcyjny dostęp do gotowej już infrastruktury, są mniej skłonni, żeby budować w tych miejscach dodatkową, własną infrastrukturę. Mogą oszczędzić na inwestycjach

– wyjaśnia Maciej Nowohoński.

Jak ten ruch wpłynie na odbiorców końcowych? Orange przekonuje, że dzięki zrównaniu cen klienci usług światłowodowych też odczują korzyści, zyskując dostęp do dobrej jakości internetu, w konkurencyjnych cenach i będą mogli wybierać spośród ofert wielu dostawców.

