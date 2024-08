Super szybki światłowód Orange już w 9 miastach

Światłowód Orange o przepustowości do 8 Gb/s dociera już do 9 miast w Polsce. Z okazji zbliżającego się powoli końca wakacji Pomarańczowi przygotowali specjalną promocję.

Orange Polska kontynuuje rozwój swojej najnowszej usługi światłowodowej, oferując szybkość do 8 Gb/s. Po wprowadzeniu tej usługi w Warszawie i Krakowie w marcu 2024 roku, teraz dostępna jest ona również w siedmiu kolejnych miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Dzięki temu zasięg superszybkiego Internetu obejmuje już niemal 1,6 mln gospodarstw domowych.

W kolejnych miastach możemy dziś powiedzieć: Orange tu jest, z ultraszybką, niezawodną światłowodową infrastrukturą najnowszej generacji. Bardzo się cieszymy, że możemy zaoferować tę wyjątkową prędkość i jakość kolejnym klientom. Tak jak zapowiadaliśmy, dążymy do tego, by na koniec roku objąć zasięgiem blisko 2 mln gospodarstw domowych. Inwestujemy jednocześnie w superszybki mobilny internet 5G, by zapewniać naszym klientom najlepszej jakości łączność w domu i poza domem, wszędzie tam, gdzie jest im potrzebna.

– powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Klienci, znajdujący się w lokalizacjach objętych zasięgiem Orange Światłowodu do 8 Gb/s, mogą wybrać sam Internet do domu lub jeden z pakietów usług łączonych:

światłowód do 8 Gb/s – za 160 zł/mies. ,

, światłowód i TV (Orange Światłowód do 8 Gb/s i telewizja z 136 kanałami) za 195 zł/mies. ,

, pakiet Mini (Orange Światłowód do 8 Gb/s i abonament komórkowy) za 170 zł mies. ,

, pakiet Standard (Orange Światłowód do 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizja z 136 kanałami) za 200 zł/mies. ,

, pakiet Extra (Orange Światłowód do 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizja z 183 kanałami) w cenie 250 zł/mies.

Technologia przyszłości

Światłowód do 8 Gb/s to najnowsza generacja usługi, która spełnia potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Orange, podążając za trendami technologicznymi, inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, aby w kolejnych miejscach udostępniać najwyższej jakości usługi. Najszybszy światłowód od Orange jest dostępny w największych miastach, gdzie zapotrzebowanie na niezawodną sieć o wysokiej przepustowości jest największe.

Oferta na nowy rok szkolny

Orange przygotował atrakcyjną ofertę na nowy rok szkolny. Nowi użytkownicy światłowodu, którzy zdecydują się na jedną z wyższych prędkości (do 1 Gb/s, do 2 Gb/s, do 8 Gb/s) i podpiszą umowę na 24 miesiące, otrzymają aż 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych. Wybierając Orange Światłowód do 600 Mb/s, klienci dostaną 4 miesiące abonamentu za 0 zł. Oferta dotyczy światłowodu jako samodzielnej usługi oraz pakietów z abonamentem komórkowym, a także z telewizją (również z Netflixem).

Dodatkowe korzyści dla klientów

Dla klientów indywidualnych dostępny jest również Internet 5G bez limitów, CyberOchrona oraz smartfony 5G z niską ratę. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z telefonów 5G z Internetem bez limitu w atrakcyjnych cenach oraz zwrotu środków przy zakupie usług firmowych. Dla wszystkich klientów dostępna jest CyberTarcza Orange, zapewniająca dodatkową ochronę w sieci.

Technologia XGS-PON

Aby w pełni wykorzystać możliwości światłowodu do 8 Gb/s, Orange oferuje nowoczesny Funbox 10, obsługujący technologię XGS-PON. Klienci powinni korzystać z laptopa lub komputera stacjonarnego z portem 10 Gb/s, aby cieszyć się nieograniczonymi możliwościami pracy, zabawy i nauki.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange