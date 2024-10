Rządowa strona pokazuje, jaki możesz mieć internet. Wreszcie będzie dokładna

System SIDUSIS przechodzi zmiany. Nowa wersja standardów technologicznych bazy danych dostępnych na stronie internet.gov.pl wymusza na operatorach dokładniejsze raportowanie o usługach internetu.

Internet.gov.pl to bezpłatna baza danych o usługach internetu szerokopasmowego w Polsce. Każdy mieszkaniec kraju może sprawdzić na mapie, jacy operatorzy dostarczają internet pod danym adresem, a także zgłosić potrzebę dostępu do szybkiej sieci lub oznaczyć budynek jako pustostan. Dzięki temu można łatwiej wyszukać dla siebie ofertę, a operatorzy telekomunikacyjni zyskują możliwość dopasowania planów rozbudowy sieci internetowej do realnych potrzeb mieszkańców.

Źródłem dostarczającym dane do strony Internet.gov.pl jest System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Rozwiązanie to działa oficjalnie od stycznia 2023 r. Z najnowszych danych wynika, że liczba punktów adresowych w zasięgu, zawartych w bazie danych, wynosi 7 534 893. Z tego 6 143 234 to punkty adresowe w zasięgu światłowodu.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało dziś, że opublikowało nową wersję standardów technologicznych dla SIDUSIS. Zawarte w dokumencie informacje opisują rozwiązania technologiczne wykorzystane w systemie oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników.

SIDUSIS ujawni, czyja jest infrastruktura

Nowe standardy technologiczne przede wszystkim wpłyną na to, jakie dane będą musieli przekazywać operatorzy. Jedną z istotnych, wprowadzonych zmian jest obowiązek poinformowania, czy usługi w danym punkcie adresowym mogą być świadczone na własnej infrastrukturze, czy przy wykorzystaniu infrastruktury innego operatora. Ułatwi to ustalenie, kto odpowiada za poprawność danych, pozwoli też szybciej rozwiązywać problemy zgłaszane przez użytkowników.

Zmiana ma znaczenie zwłaszcza w kontekście rosnącej oferty operatorów hurtowych, którzy często na tym samym terenie zapewniają dostęp do sieci kilku mniejszym przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym.

Dotąd SIDUSIS pokazywał dostępność usług w danej lokalizacji, czyli możliwość ich świadczenia do budynku lub granicy działki, ale nie zbierał danych o samej infrastrukturze ani o usługach dostępnych w konkretnym lokalu. Teraz te dane będą bardziej szczegółowe.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania danych do SIDUSIS, operatorzy, którzy obsługują ponad 50 tys. punktów adresowych, będą musieli zastosować nowe standardy już od 18 października 2024 r. Przedsiębiorstwa z mniejszą liczbą adresów zrobią to do 10 listopada 2024 r.

