T-Mobile zwiększa zasięg światłowodu o 3,8 mln gospodarstw

T-Mobile poinformował o rozpoczęciu współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym. To największy wyłącznie hurtowy operator w Polsce, który obejmuje swoim zasięgiem niemal 3,8 mln gospodarstw domowych.

T-Mobile Polska podpisał w grudniu 2023 roku umowę z Polskim Światłowodem Otwartym, która reguluje współpracę stron dotyczącą sieci HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) oraz FTTH (Fiber To The Home). Usługi hurtowe udostępniane są w modelu BSA (bitstream access). Dzięki zawartej umowie, oferta światłowodowa T-Mobile stanie się dostępna dla kolejnych klientów. Wkrótce będą oni mogli skorzystać z pełnej oferty konwergentnej magentowego operatora.

Cieszymy się, że T-Mobile, jeden z największych operatorów w kraju, zauważył potencjał, płynący z naszej oferty i otwartego dostępu do sieci docierającej do blisko 3,8 mln domów w Polsce. Przez ostatnie miesiące przygotowywaliśmy się do uruchomienia usług T-Mobile na naszej sieci i jesteśmy gotowi, by już na początku 2024 roku pojawili się na niej pierwsi abonenci tego operatora.

– powiedział Ignacio Irurita, Prezes Zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego

Jak zauważa magentowy operator, w Polsce od kilku lat następuje systematyczny wzrost liczby klientów korzystających z Internetu w oparciu o BSA (bitstream access - udostępnianie Internetu na sieci innego operatora). W 2022 roku ich liczba zwiększyła się o 36,7% w porównaniu do 2021 roku, osiągając wartość 1,13 mln.

Chcemy docierać z najlepszą ofertą usług konwergentnych T-Mobile do jak największej liczby klientów. Dlatego, mimo że już w tej chwili możemy pochwalić się drugim w skali kraju największym zasięgiem usług światłowodowych, ciągle poszerzamy dostępność naszej oferty, nawiązując współpracę z takimi partnerami jak Polski Światłowód Otwarty. Dzięki temu blisko 10 mln polskich gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z pełnej oferty T-Mobile.

– dodał Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska

T-Mobile podkreśla, że jego inwestycje koncentrują się nie tylko na rozwoju sieci bezprzewodowej. Firma intensywnie rozbudowuje również infrastrukturę światłowodową, centra danych oraz rozwija kompetencje w zakresie ICT i bezpieczeństwa.

Polski Światłowód Otwarty z kolei każdego miesiąca konsekwentnie realizuje plan zakładający rozbudowę sieci o ponad 2 mln gospodarstw domowych do 2028 roku, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Równolegle spółka modernizuje swoją sieć HFC do najnowszego standardu FTTH, na której, dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON, wszyscy operatorzy detaliczni mogą oferować usługi Internetu stacjonarnego o prędkości nawet 5 Gb/s.

