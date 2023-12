T-Mobile dla fanów koreańskich seriali. Produkcje SBS w MagentaTV

T-Mobile kusi fanów koreańskiej kultury, a zwłaszcza entuzjastów seriali i muzyki z tego kraju. W telewizji MagentaTV debiutuje kolekcja z produkcjami SBS. Na start dostępna jest bez dodatkowych opłat.

T-Mobile rozszerzył ofertę swojej telewizji MagentaTV o kolekcję seriali i programów SBS, największego koreańskiego nadawcy, który produkuje też własne treści. Do telewizji T-Mobile trafiły popularne seriale i dramaty tej stacji.

Wciągające, zaskakujące, poruszające – takie są właśnie koreańskie seriale, które cieszą się dużym zainteresowaniem również w Polsce

– zachwala magentowy operator.

Łącznie do kolekcji trafi ponad 270 odcinków takich tytułów jak: One the Woman, Dr. Romantic, Doctor Detective, Remember, Innocent Defendant, Taxi Driver oraz wielu innych seriali, a także ponad 50 odcinków muzycznego, K-POP-owego SBS Inkigayo. Jak przekonuje operator, wiele z tych propozycji dostępnych jest wyłącznie w MagentaTV.

Z nowej oferty mogą skorzystać klienci mający Pakiet L w MagentaTV.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, od 11 do 28 grudnia, kolekcja SBS będzie dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich klientów korzystających z MagentaTV.

Google News

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile