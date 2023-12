Orange odkodowuje telewizję. 39 kanałów za darmo

Kolejny prezent od Orange i kolejna okazja na darmową telewizję. Od dziś do 22 stycznia pomarańczowy operator odkodowuje 39 kanałów TV. Dodatkowo w Orange VOD, od 6 grudnia do 7 stycznia dostępnych będzie aż 40 hitów w niższych cenach.

Od 6 grudnia do 22 stycznia klienci Pakietu Optymalnego oraz Orange Love Standard w technologii kablowej (IPTV) zyskają dostęp, bez dodatkowych opłat, do 39 kanałów TV z Pakietu Komfortowego.

Zobacz: Polsat Box: nawet 21 kanałów za darmo w otwartym oknie

Operator poleca m.in. takie stacje, jak:

Dla uwielbiających filmy i seriale , o których wszyscy mówią: FX Comedy (kanał dostępny na pozycji 237), Romance TV (244), Epic Drama (246),

, o których wszyscy mówią: FX Comedy (kanał dostępny na pozycji 237), Romance TV (244), Epic Drama (246), Dla najmłodszych widzów : BBC CBeebies (560), Top Kids (570), Nicktoons (574),

: BBC CBeebies (560), Top Kids (570), Nicktoons (574), Dla wszystkich, którzy lubią poszerzać swoją wiedzę : Nat Geo Wild (456), Animal Planet (454), STUDIOMED TV (354), Discovery Historia (450), Polsat Viasat History (460), History 2 (462),

: Nat Geo Wild (456), Animal Planet (454), STUDIOMED TV (354), Discovery Historia (450), Polsat Viasat History (460), History 2 (462), Dla fanów sportowych emocji : FightBox (127), Extreme Sports (124),

: FightBox (127), Extreme Sports (124), Dla ceniących najnowsze przeboje, jak i kultowe utwory muzyczne: MTV Hits (673), Mixtape (688).

Filmowe hity na święta

Druga okazja w Orange to niższe ceny w usłudze VOD. Od dziś do 7 stycznia na dekoderach Telewizji od Orange i w aplikacji Orange TV Go można obejrzeć aż 40 filmów familijnych, komedii oraz produkcji fantastycznych w niższych cenach.

Szykuje się dobra zabawa, mnóstwo wzruszeń, magii i humoru

– obiecuje Orange.

Operator poleca szczególnie:

„Asterix i Obelix: Imperium smoka” – najnowsza opowieść o słynnych Galach, którzy nieustannie opierają się siłom Cezara. Tym razem Asterix i Obelix wyruszają na Daleki Wschód i rozprawią się z wrogami w swoim… rozbrajającym stylu.

– najnowsza opowieść o słynnych Galach, którzy nieustannie opierają się siłom Cezara. Tym razem Asterix i Obelix wyruszają na Daleki Wschód i rozprawią się z wrogami w swoim… rozbrajającym stylu. „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film” – pełen przygód, humoru i fantastycznych piosenek pełnometrażowy hit o nieśmiałej nastolatce przemienionej w superbohaterkę.

– pełen przygód, humoru i fantastycznych piosenek pełnometrażowy hit o nieśmiałej nastolatce przemienionej w superbohaterkę. „Kot w butach: Ostatnie życzenie” – rozbrajająca humorem i niezwykle wzruszająca bajka o nieustraszonym, puszystym i trochę lekkomyślnym mruczku, który musi zrobić wszystko, aby znaleźć mityczne „ostatnie życzenie” i przywrócić swoje 9 kocich żyć.

„Minionki: Wejście Gru” – piąta część filmu o przygodach małych, żółtych stworków i ich liderze Gru. Tym razem przekonamy się, dlaczego 12-letni chłopiec chciał przejąć władzę nad światem.

– piąta część filmu o przygodach małych, żółtych stworków i ich liderze Gru. Tym razem przekonamy się, dlaczego 12-letni chłopiec chciał przejąć władzę nad światem. „Wielki zielony krokodyl domowy” – okraszona doskonałym humorem opowieść o niezwykłej przyjaźni małego chłopca oraz… krokodyla, który uwielbia długie kąpiele w wannie, dobre jedzenie i śpiewanie.

– okraszona doskonałym humorem opowieść o niezwykłej przyjaźni małego chłopca oraz… krokodyla, który uwielbia długie kąpiele w wannie, dobre jedzenie i śpiewanie. „Mumie” – bez owijania w bandaże – to pełna przygód i zaskakujących zwrotów akcji bajka o trzech egipskich mumiach, które muszą przedostać się do świata ludzi, aby odzyskać skradziony, bezcenny pierścień.

– bez owijania w bandaże – to pełna przygód i zaskakujących zwrotów akcji bajka o trzech egipskich mumiach, które muszą przedostać się do świata ludzi, aby odzyskać skradziony, bezcenny pierścień. „Bumblebee” – zabawna, pełna genialnych efektów specjalnych opowieść o najsympatyczniejszym i najbardziej krnąbrnym Autobocie, znanym z serii „Transformers”.

– zabawna, pełna genialnych efektów specjalnych opowieść o najsympatyczniejszym i najbardziej krnąbrnym Autobocie, znanym z serii „Transformers”. „Serce dębu” – pełen pięknych zdjęć i muzyki, widowiskowy film dokumentalny, w którym w rolach głównych zagrały m.in.: wiewiórki, mrówki oraz myszy polne.

Zobacz: Polsat Box i Netia z nowym kanałem. Na start otwarte okno

Zobacz: Televio: kanały filmowe premium za darmo. Cały grudzień

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska