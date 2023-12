Televio: kanały filmowe premium za darmo. Cały grudzień

Telewizja internetowa Televio przygotowała dla subskrybentów oferty BASIC i FAMILY przedświąteczny prezent. Platforma dodała do obu pakietów podstawowych dodatkowe kanały PREMIUM, z których użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie przez cały grudzień.

Televio nie pierwszy raz podobne promocje. Tym razem subskrybenci pakietów BASIC i FAMILY mogą cieszyć się dodatkowymi stacjami filmowymi z pakietu PREMIUM z filami i serialami idealnymi na zimę i Święta.

W grudniu we wszystkich pakietach podstawowych będzie można znaleźć FX i FX Comedy. Na kanałach prezentowane są głośne produkcje amerykańskie. FX Comedy oferuje filmy, seriale i animacje dla dorosłych o charakterze komediowym w tym „Co robimy w ukryciu”, „Współczesna rodzina” lub „Simpsonowie”. FX prezentuje nieco poważniejsze tytuły, między innymi „Zabójcze umysły”, „Agenci NCIS: Hawaje” i nowość „Will Trent”.

W grudniowej promocji uwzględniono też wybrane kanały AXN. Stacje skierowane są głównie dla fanów szybkiej akcji i miłośników amerykańskich seriali. W ofercie można znaleźć między innymi „Walker: Strażnik Teksasu”, „The Good Doctor” czy „CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas”. W ramówce regularnie uwzględniane są filmy animowane dla dzieci, dzięki temu także najmłodsi widzowie znajdą tu coś dla siebie.

Nowe kanały telewizyjne w pakietach:

Do pakietu BASIC zostały dodane kanały FX, FX Comedy, AXN, AXN Black, AXN White i AXN Spin.

zostały dodane kanały FX, FX Comedy, AXN, AXN Black, AXN White i AXN Spin. Do pakietu FAMILY dodano FX Comedy, AXN Black, AXN White i AXN Spin, jako że stacje FX i AXN są już dostępne w pakiecie FAMILY.

Dodatkowe stacje filmowe będą dostępne w pakietach BASIC i FAMILY od 1 do 31 grudnia 2023 roku.

Czym jest Televio?

Televio to telewizja internetowa oferująca ponad 100 kanałów telewizyjnych. Usługa umożliwia zatrzymywanie, przewijanie i nagrywanie transmisji na żywo. Widzowie mogą oglądać audycje wstecz do 7 dni lub zapisywać filmy i seriale bezpośrednio w aplikacji. Na własne nagrania przeznaczono do 120 godzin.

Aplikację Televio można pobrać dla wybranych modeli Smart TV Samsung i LG, a także dla telewizorów i dekoderów z systemem Android TV. Usługa zapewnia też wsparcie dla Apple TV i Chromecast, działa też w przeglądarkach internetowych. Mobilna wersja aplikacji dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store. Televio działa w sieci dowolnego dostawcy usług internetowych, w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Platforma zachęca, by wypróbować pakiet BASIC już za 1 zł za pierwszy miesiąc. Kolejne 3 miesiące jest 50% taniej, czyli 4,90 zł. Od piątego miesiąca opłata za ten plan wynosi 9,90 zł za miesiąc – w zamian klient otrzymuje w standardzie 54 kanały TV.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Televio