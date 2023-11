Serial skierowany do fanów Formuły 1. Lucky! trafi wkrótce do Viaplay

Już wkrótce fani formuły 1 będą mogli zajrzeć za kulisy wydarzeń sportowych z ostatnich siedmiu dekad. Na Viaplay zostanie udostępniony serial Lucky, opowiadający historię legendarnego prezesa najszybszej serii wyścigowej świata, bohatera niezliczonych skandali i romansów, znajomego i przyjaciela najbardziej wpływowych polityków — Berniego Ecclestone'a.

Serial Lucky! to ekskluzywne wywiady z Ecclestone'em, pełna intryg i kontrowersji historia oraz fascynujące materiały archiwalne. Każdy odcinek to opowieść o legendach motor sportu, ich rywalizacji na torze i poza nim, a wszystko to na tle najważniejszych światowych wydarzeń XX i XXI wieku. Zobacz na własne oczy, jak rodziła się i rosła w siłę Formuła 1 od pierwszych wyścigów w latach 50., aż po czasy współczesne.

Premiera pierwszego odcinka serialu Lucky! już wkrótce

Już od piątku 24 listopada na platformie Viaplay dostępny będzie pierwszy z ośmiu odcinków serialu dokumentalnego, opowiadającego niezwykłą historię jednej z najbardziej znaczących, a zarazem kontrowersyjnych postaci w historii wyścigów samochodowych. Bernie Ecclestone przez ponad czterdzieści lat panował nad bezwzględnym światem Formuły 1. Produkcja Lucky! to niesamowita podróż przez świat superszybkich aut, śmiertelnego ryzyka, wpływowych polityków, pięknych kobiet, sławy i ogromnych pieniędzy.

- Mogę szczerze powiedzieć, nigdy niczego nie planowałem. Po prostu korzystałem z nadarzających się okazji. Czasami dawało mi to powody do radości, a czasami żałowałem swoich decyzji. Ogólnie rzecz biorąc, miałem szczęście!

– tłumaczy Ecclestone, w nawiązaniu do tytułu serialu.

Enzo Ferrari, Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton – tych legend Formuły 1 nie trzeba nikomu przedstawiać. Od samych nazwisk może zakręcić się w głowie. Wszyscy wymienieni odgrywają ważną rolę w historii Berniego Ecclestone’a. Brytyjczyk nie stronił też od spotkań z gwiazdami filmu i muzyki oraz najważniejszymi politykami, z którymi omawiał szczegóły dalszej ekspansji Formuły 1. Legendą owiane są jego tajne negocjacje z Władimirem Putinem, dotyczące organizacji Grand Prix Rosji, w czasie kiedy armia wkraczała na Krym. Jedno jest pewne – serial Lucky! jest równie nietuzinkowy, jak losy jego głównego bohatera.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne