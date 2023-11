Serial prosto z dzikiego zachodu trafi do SkyShowtime

Dziki zachód jest jednym ze stałych elementów w świecie kinematografii. Konie, bandyci, kapelusze i oczywiście szeryf zawsze są tam na porządku dziennym. Teraz będziemy mogli znowu zasmakować tego świata wraz z serialem Lawmen: Bass Reeves, który już wkrótce trafi do SkyShowtime

Już 18 grudnia do biblioteki SkyShowtime dołączy serial Lawmen: Bass Reeves. Wtedy do serwisu zostaną dodane dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą pojawiały się cyklicznie co poniedziałek. W roli głównej pierwszego sezonu tej serialowej antologii występuje jej producent wykonawczy, nominowany do nagrody Emmy David Oyelowo.

Prosto z dzikiego zachodu do SkyShowTime

Serial Lawmen: Bass Reeves opowiada mało znaną historię najbardziej legendarnego stróża prawa na Dzikim Zachodzie i pokazuje drogę Reevesa (Oyelowo) od niewolnika do pierwszego czarnoskórego szeryfa na zachód od Missisipi.

W czasie służby aresztował ponad 3000 kryminalistów, ale odznaka była dla niego również brzemieniem, które kładło się cieniem na życiu jego ukochanej rodziny. Lawmen: Bass Reeves to początek nowej serialowej antologii, której kolejne części będą poświęcone innym legendarnym stróżom prawa i bandytom, którzy zapisali się na kartach historii.

W obsadzie znaleźli się między innymi Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Grantham Coleman, Tosin Morohunfola, Dale Dickey, Rob Morgan, Ryan O’Nan, Margot Bingham, Mo Brings Plenty, Justin Hurtt-Dunkley i Bill Dawes. Gościnnie występują Shea Whigham i Garrett Hedlund.

