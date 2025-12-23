Polska będzie miała nowe „logo”. Godło i flaga do zmiany

Ostatnie próba z 2021 roku była niezwykle kontrowersyjna: zespół Piotra Glińskiego, który piastował wtedy stanowisko ministra kultury, chciał nie tylko zmienić godło i flagę, ale także chciał wprowadzić jej drugi typ, dzieląc ją na narodową i państwową. W planach miał także wprowadzenie zmian w polskim hymnie. Tym razem chodzi o kwestie wyłącznie techniczne.

Zmiany w polskiej fladze i godle

Podobnie jak wtedy, za projektem zmian stoi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). W jego ramach odbyło się posiedzenie zespołu eksperckiego, którego celem jest wprowadzenie zmian. Nie chodzi tu jednak o kwestie estetyczne, a o dostosowanie przepisów do obecnych standardów technologicznych.

Otóż obecny wygląd naszych barw narodowych opiera się na przepisach z 1980 roku. I chociaż zachodziły po drodze pewne korekty, jak przywrócenie korony w wizerunku orła, to wciąż kolory opierają się na przestarzałym i analogowym systemie CIELUV. Z tego powodu nasze godło i flaga na monitorach mogą wydawać się szarawe, a nie białe, ponieważ uwzględniany jest tu kolor wełnianej tkaniny.

Bardziej istotny jest natomiast brak oficjalnych wzorców cyfrowych dla naszych symboli, co utrudnia stosowanie ich w cyfrowym świecie. Nie oznacza to jednak, że zmiany będą jedynie kosmetyczno-legislacyjne.

Nowy orzeł według starych zasad

Otóż wizerunek orła białego w naszym godle państwowym jest dość problematyczny z punktu widzenia heraldyki. Powstał on w 1927 roku i został zaprojektowany przez Zygmunta Kamińskiego. Rzecz w tym, że przypomina on raczej pseudotrójwymiarową strukturę, a nie płaski herb. Orzeł zostanie więc wizualnie spłaszczony, aby dopasować się do tej zasady.