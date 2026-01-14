Jaki jest zasięg internetu w Polsce? MC podało najnowsze dane

Raport „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu” został opracowany na podstawie danych gromadzonych w systemie SIDUSIS, dostępnym na portalu internet.gov.pl. Publikacja obejmuje cały kraj, z podziałem na województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Udostępnione na internet.gov.pl informacje o zasięgach oraz planach inwestycyjnych są przekazywane bezpośrednio przez podmioty zobowiązane do raportowania, w tym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Oznacza to, że są w pełni aktualne.

85,5% gospodarstw ma zasięg stacjonarnego dostępu do internetu

Z najnowszej edycji raportu wynika, że w Polsce jest 9 247 488 punktów adresowych. W porównaniu z poprzednią edycją zwiększyła się liczba punktów adresowych objętych zasięgiem internetu szerokopasmowego – na koniec grudnia 2025 było ich 7 905 930 (85,5%), a 1 341 558 pozostało bez zasięgu (14,5%). Dla porównania – według danych za poprzedni kwartał, czyli na koniec września 2025 r., operatorzy raportowali zasięg w 7 831 968 punktach adresowych. Jeszcze większy wzrost widać porównując dane sprzed roku – wtedy zasięgiem objętych było 7 634 907 adresów.

Raport pokazuje także stopniowy spadek liczby punktów adresowych bez dostępu do internetu lub objętych usługami, które nie spełniają minimalnych standardów jakości. Na koniec grudnia 2025 roku w Polsce było 2 149 031 tzw. białych plam NGA (punktów bez szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości co najmniej 100 Mb/s), podczas gdy w raporcie sprzed roku ich liczba wynosiła 2 428 633.

Zdecydowana większość detalicznych, rzeczywistych zasięgów internetu w Polsce oparta jest na technologii światłowodowej, która dociera do 6 100 167 punktów adresowych, co stanowi 65,97% wszystkich takich zasięgów. Drugą najpopularniejszą technologią jest internet radiowy (FWA), który obejmuje 2 532 013 punktów adresowych, czyli 27,38% całości.

Technologie starszego typu mają znacznie mniejszy udział. Łącza kablowe parowe miedziane (np. DSL) są dostępne w 743 770 punktach (8,04%), natomiast kablowe łącza współosiowe (stosowane głównie przez telewizje kablowe) docierają do 511 360 punktów, co przekłada się na 5,53% udziału.

Najwięcej punktów adresowych objętych zasięgiem internetu szerokopasmowego jest w województwie mazowieckim – 1 152 380. Śląskie ma 871 806 punktów, a małopolskie – 838 350 punktów. Poza podium znalazło się województwo wielkopolskie (739 051 punktów), a pierwszą piątkę zamyka lubelskie (563 312 punktów).

Z najnowszych danych zawartych w raporcie wynika, że w Polsce działa 1 752 przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi stacjonarnego dostępu do usług szerokopasmowych, w tym: 1180 świadczących wyłącznie usługi detaliczne, 74 świadczących wyłącznie usługi hurtowe u 498 świadczących usługi hurtowo-detaliczne.