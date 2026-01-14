Wiadomości

Jaki jest zasięg internetu w Polsce? MC podało najnowsze dane

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło kolejną edycję raportu „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu”. Dokument podaje najnowsze dane o sieciach w Polsce na koniec czwartego kwartału 2025 r. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Jaki jest zasięg internetu w Polsce? MC podało najnowsze dane

Raport „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu” został opracowany na podstawie danych gromadzonych w systemie SIDUSIS, dostępnym na portalu internet.gov.pl. Publikacja obejmuje cały kraj, z podziałem na województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Udostępnione na internet.gov.pl informacje o zasięgach oraz planach inwestycyjnych są przekazywane bezpośrednio przez podmioty zobowiązane do raportowania, w tym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Oznacza to, że są w pełni aktualne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ACER Nitro 18 AI AN18-61-R070 18" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ACER Nitro 18 AI AN18-61-R070 18" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
7599 zł - najniższa cena
Kup teraz 7599 zł
Laptop MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG-260PL 18" Ultra 9-285HX 96GB RAM 3 x 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional , Funkcje AI
Laptop MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG-260PL 18" Ultra 9-285HX 96GB RAM 3 x 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional , Funkcje AI
0 zł
27499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 27499.99 zł
Laptop ACER Nitro V 16 ANV16-41 16" IPS 165Hz R5-8645HS 16GB RAM 512GB SSD Geforce RTX4050 DLSS 3 Funkcje AI
Laptop ACER Nitro V 16 ANV16-41 16" IPS 165Hz R5-8645HS 16GB RAM 512GB SSD Geforce RTX4050 DLSS 3 Funkcje AI
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Advertisement

85,5% gospodarstw ma zasięg stacjonarnego dostępu do internetu

Z najnowszej edycji raportu wynika, że w Polsce jest 9 247 488 punktów adresowych. W porównaniu z poprzednią edycją zwiększyła się liczba punktów adresowych objętych zasięgiem internetu szerokopasmowego – na koniec grudnia 2025 było ich 7 905 930 (85,5%), a 1 341 558 pozostało bez zasięgu (14,5%). Dla porównania – według danych za poprzedni kwartał, czyli na koniec września 2025 r., operatorzy raportowali zasięg w 7 831 968 punktach adresowych. Jeszcze większy wzrost widać porównując dane sprzed roku – wtedy zasięgiem objętych było 7 634 907 adresów.

Raport pokazuje także stopniowy spadek liczby punktów adresowych bez dostępu do internetu lub objętych usługami, które nie spełniają minimalnych standardów jakości. Na koniec grudnia 2025 roku w Polsce było 2 149 031 tzw. białych plam NGA (punktów bez szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości co najmniej 100 Mb/s), podczas gdy w raporcie sprzed roku ich liczba wynosiła 2 428 633.

Zdecydowana większość detalicznych, rzeczywistych zasięgów internetu w Polsce oparta jest na technologii światłowodowej, która dociera do 6 100 167 punktów adresowych, co stanowi 65,97% wszystkich takich zasięgów. Drugą najpopularniejszą technologią jest internet radiowy (FWA), który obejmuje 2 532 013 punktów adresowych, czyli 27,38% całości.

Technologie starszego typu mają znacznie mniejszy udział. Łącza kablowe parowe miedziane (np. DSL) są dostępne w 743 770 punktach (8,04%), natomiast kablowe łącza współosiowe (stosowane głównie przez telewizje kablowe) docierają do 511 360 punktów, co przekłada się na 5,53% udziału.

Najwięcej punktów adresowych objętych zasięgiem internetu szerokopasmowego jest w województwie mazowieckim1 152 380. Śląskie ma 871 806 punktów, a małopolskie – 838 350 punktów. Poza podium znalazło się województwo wielkopolskie (739 051 punktów), a pierwszą piątkę zamyka lubelskie (563 312 punktów).

Z najnowszych danych zawartych w raporcie wynika, że w Polsce działa 1 752 przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi stacjonarnego dostępu do usług szerokopasmowych, w tym: 1180 świadczących wyłącznie usługi detaliczne, 74 świadczących wyłącznie usługi hurtowe u 498 świadczących usługi hurtowo-detaliczne.

Więcej szczegółów w raporcie dla całej Polski i dla poszczególnych regionów:

Image
telepolis
Internet szerokopasmowy ministerstwo cyfryzacji światłowod internet światłowodowy
Zródła zdjęć: Gigoliver / Shutterstock
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji