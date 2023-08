UKE ujawnia, kto wystartuje w aukcji 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił listę uczestników aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Niespodzianek brak.

Wczoraj minął termin składania wstępnych ofert związanych z udziałem w startującej po raz drugi aukcji 5G. Ma ona doprowadzić do rozdysponowania czterech bloków częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu 3,4 - 3,8 GHz, czyli z pasma 3,6 GHz (tak zwane pasmo C). Jak pisaliśmy w poniedziałek, wstępne oferty wysłały do UKE wszyscy operatorzy z Wielkiej Czwórki, Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel (Plus) i T-Mobile Polska.

Zobacz: Prawdziwe 5G w Polsce coraz bliżej. Operatorzy składają oferty

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) oficjalnie potwierdził, że cztery podmioty złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez Prezesa UKE w dniu 22 czerwca 2023 roku aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Złożyły one dokumenty w wymaganym terminie, czyli do godziny 15:00 8 sierpnia 2023 roku. Na liście znalazły się:

P4 sp. z o.o., operator sieci Play, Polkomtel sp. z o.o., operator sieci Plus, Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A.

Według ogłoszonych w grudniu przez UKE warunków aukcji, przystąpić mogły do niej podmioty, które w latach 2016 - 2021 zainwestowały w infrastrukturę telekomunikacyjną co najmniej 1 mld zł i posiadały rezerwację na jedno z pasm 800, 900, 1800, 2100 lub 2600 MHz.

Cena wywoławcza każdego bloku to 450 mln zł. Bloki nie są tak samo atrakcyjne dla operatorów, dlatego można się spodziewać walki o te najlepsze.

Zobacz: Plus wciąż najszybszy. W 5G konkurencja nie ma szans

Zobacz: Cellnex rozbuduje zasięg 5G m.in. w Polsce. Wziął na to ogromny kredyt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE