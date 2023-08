Plus wciąż najszybszy. W 5G konkurencja nie ma szans

Za nami lipiec, czyli szczyt sezonu urlopowego w Polsce. Jak w tym czasie wyglądała jakość Internetu mobilnego w naszym kraju? Na to pytanie odpowiada najnowszy raport serwisu RFBenchmark.

Lipcowy ranking serwisu RFBenchmark powstał na podstawie 438932 pomiarów, z czego:

64419 testów dotyczyło technologii 5G (14,67%),

343921 testów wykonano w technologii LTE (4G, 78,35%),

pozostałe testy wykonano w technologii WCDMA (3G, 6,98%).

Najwięcej testów ponownie wykonali klienci Orange (33,5%), a najmniej klienci T-Mobile (16,4%).

RFBenchmark lipiec 2023: liczba testów z podziałem na sieci komórkowe

Internet mobilny 5G

Do czasu rozstrzygnięcia aukcji na nowe częstotliwości dla 5G niewiele się zmieni w kategorii szybkość pobierania danych w sieciach 5G. Tu od wielu miesięcy wygrywa Plus z wartością 146,2 Mb/s. Kolejny operator na podium, T-Mobile Polska, jest o niemal 90 Mb/s wolniejszy. Magentowi oferują za to najwyższą prędkość wysyłania danych (35,9 Mb/s), z kolei PING jest najkrótszy w Play (27,3 ms).

5G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 146,2 Mb/s 25,0 Mb/s 34,9 ms 17033 T-Mobile 59,2 Mb/s 35,9 Mb/s 28,3 ms 11844 Play 56,6 Mb/s 35,5 Mb/s 27,3 ms 213777 Orange 55,4 Mb/s 33,6 Mb/s 30,8 ms 14165



Internet mobilny LTE

W kategorii szybkość pobierania danych w sieciach LTE w lipcu wygrał T-Mobile (46,8 Mb/s). Play z kolei pokonał konkurentów w szybkości wysyłania danych i PINGu (odpowiednio 22,6 Mb/s i 30,0 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 46,8 Mb/s 19,6 Mb/s 33,5 ms 55463 Orange 43,1 Mb/s 19,5 Mb/s 31,7 ms 123568 Play 42,1 Mb/s 22,6 Mb/s 30,0 ms 112258 Plus 36,4 Mb/s 17,6 Mb/s 38,2 ms 52659

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark