T-Mobile zaprasza na zakupy. Zniżki czekają w aplikacji

Zajrzyj do swojej aplikacji „Mój T-Mobile”, bo czeka tam na Ciebie niespodzianka. W ramach akcji „Bonusy od Serca” możesz odebrać kod zniżkowy, uprawniający nawet do 35 proc. zniżki na wybrane małe AGD marki Philips. Bonus jest dostępny w aplikacji tylko do 23 sierpnia. Warto przejrzeć ofertę, bo dzięki nowoczesnym urządzeniom objętym promocją gotowanie, sprzątanie i w ogóle życie stanie się przyjemniejsze. Wiem, co mówię. Ekspres do kawy i odkurzacz bezprzewodowy od dawna są u mnie na liście obowiązkowego wyposażenia domu, a bez blendera ręcznego (najlepiej z masą przystawek) nawet nie zaczynam gotowania.

Unikatowy kod rabatowy uprawnia do obniżenia nawet o 35 proc. ceny maksymalnie dwóch produktów marki Philips. Jakie to sprzęty? Wszystkiego dowiesz się na stronie bonusyodserca.promocjemaleagd.pl. Interesujące Cię sprzęty dodaj do koszyka, a następnie wprowadź swój kod przy realizacji zamówienia. W tym momencie dowiesz się, jaka zniżka została zastosowana na nowe urządzenia.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T-Mobile, w tym dla posiadaczy internetu domowego, internetu domowego z anteną zewnętrzną oraz internetu światłowodowego. Mogą z niej skorzystać także korzystający z ofert na kartę (GO!) i Mix (Frii Mix). Ponadto prezent jest dostępny dla klientów biznesowych, korzystających z oferty Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na „Partnerzy Marketing”.

Regulamin promocji znajduje się tutaj oraz w aplikacji „Mój T-Mobile" i na stronie operatora

