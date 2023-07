Play postawi maszt w Ostrzycy. Mieszkańcy się boją

Play chce zbudować nową wieżę telekomunikacyjną w Ostrzycy w gminie Izbica, w województwie lubelskim. Mieszkańcy mają jednak obawy, czy stacja bazowa nie będzie miała złego wpływu na ich zdrowie.

Serwis nowytydzień napisał o nowej, planowanej inwestycji operatora sieci Play (spółka P4). Chodzi o stację bazową telefonii komórkowej we wsi Ostrzyca w województwie lubelskim. O tym, że taka konstrukcja powstanie, władze miasta i gminy Izbica poinformowały za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej. To zaniepokoiło mieszkańców, którzy obawiają się o swoje zdrowie, a także wpływ anten na zdrowie zwierząt gospodarskich, pytając o to, czy promieniowanie wytwarzane przez takie maszty jest bezpieczne.

Ostrzyca na Mapach Google

Jak zapewniają władze gminy, nikt do nich nie zgłaszał żadnych wątpliwości dotyczących budowy masztu, a poza tym nie są one kompetentne do rozstrzygania takich kwestii. Ich zadaniem jest wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Spółka P4 wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach prywatnych, położonych w obrębie Ostrzyca. Powyższa decyzja została wydana po uprzednim pozytywnym uzgodnieniu ze starostą krasnostawskim w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz z zarządem dróg powiatowych w Krasnymstawie.

– wyjaśnił Jerzy Lewczuk, burmistrz Izbicy

Stan faktyczny i prawny terenu, na którym ma stanąć fioletowa konstrukcja, został oceniony przez uprawnionego do tego urbanistę. Wydana decyzja lokalizacyjna stanowi potwierdzenie, że na wskazanym terenie planowana inwestycja potencjalnie, hipotetycznie mogłaby powstać. Nie przesądza jednak o jej rzeczywistej realizacji.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami odrębnymi. Nasza decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, o budowie decyduje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzję taką należy uzyskać w starostwie powiatowym w Krasnymstawie.

– dodał burmistrz Izbicy

Włodarz miejscowej gminy wskazał również, że w Polsce takich konstrukcji, jak ta planowana w Ostrzycy, są tysiące. Inwestycja jest korzystna z punktu widzenia gminy, ponieważ właściciel takiej budowli musi płacić podatek od nieruchomości w wysokości 2% jej wartości. Nie należy również zapominać o lepszym zasięgu sieci komórkowej, z której mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Mapy Google

Źródło tekstu: nowytydzien.pl