Nie będzie Netflixa i patostreamingu - teleMIX odc. 8

Słyszycie? To jęk zawodu wszystkich, którzy do tej pory korzystali z dzielenia konta w Netflixie niezgodnie z zasadami. A może to już dźwięk nadchodzących wyborów? Autostady mają być za darmo, a dopiero co w zasadzie wdrożony system e-toll dla samochodów osobowych i motocykli przejdzie najprawdopodobniej do lamusa. Co jeszcze wydarzyło się w ostatnim tygodniu?